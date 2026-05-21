Alexandru Nazare: „Aplicația iBon a atras mii de utilizatori în doar trei zile de la lansare. Peste 2.000 de bonuri fiscale au fost deja scanate”

Sursă: Realitatea.net

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat că aplicația iBon, lansată recent de ANAF, a înregistrat un interes ridicat din partea românilor încă din primele zile de funcționare. Potrivit oficialului, platforma demonstrează că oamenii își doresc servicii publice digitale mai simple, mai transparente și mai eficiente.

În doar trei zile de la lansare, peste 2.200 de utilizatori și-au creat cont în aplicația mobilă, iar mai mult de 2.000 de bonuri fiscale au fost deja verificate prin intermediul sistemului digital.

iBon, prima aplicație ANAF dedicată direct cetățenilor

Conform declarațiilor făcute de Alexandru Nazare, aplicația iBon reprezintă un pas important în procesul de modernizare și digitalizare a relației dintre stat și contribuabili.

Ministrul susține că utilizatorii au transmis deja numeroase sesizări privind situații întâlnite în relația cu comercianții, inclusiv cazuri în care nu au primit bon fiscal sau au întâmpinat probleme la plata cu cardul.

„Aplicația arată că românii își doresc servicii publice digitale simple, utile și transparente”, a transmis ministrul Finanțelor.

Oficialul a subliniat că astfel de soluții digitale sunt deja folosite în mai multe state europene, iar România face acum un pas important către reducerea birocrației și creșterea transparenței fiscale.

Cum funcționează aplicația iBon

Aplicația iBon a fost lansată de Ministerul Finanțelor și ANAF pe 18 mai și este disponibilă gratuit pentru telefoanele mobile cu sisteme de operare Android și iOS.

Platforma permite verificarea rapidă a bonurilor fiscale prin simpla fotografiere a acestora. Datele sunt preluate automat și comparate cu informațiile existente în baza de date a ANAF.

În cazul în care bonul fiscal este greu de citit, utilizatorii au posibilitatea să introducă manual informațiile necesare pentru verificare.

Funcțiile disponibile în versiunea 1.0 a aplicației

Potrivit Ministerului Finanțelor, aplicația iBon include mai multe funcționalități importante pentru utilizatori:

scanarea bonurilor fiscale care conțin ID fiscal;

încărcarea fotografiilor direct în aplicație;

introducerea manuală a datelor pentru bonurile deteriorate sau greu lizibile;

transmiterea de sesizări către ANAF.

Utilizatorii pot raporta direct din aplicație situații precum:

lipsa bonului fiscal;

imposibilitatea plății cu cardul;

probleme privind identificarea elementelor obligatorii de pe bon.

Ministerul Finanțelor promite îmbunătățirea constantă a aplicației

Alexandru Nazare a precizat că aplicația va continua să fie dezvoltată și actualizată pe baza feedbackului primit din partea utilizatorilor.

Oficialul consideră că folosirea aplicației iBon nu reprezintă doar un instrument de verificare pentru consumatori, ci și un mod prin care cetățenii pot contribui la creșterea transparenței și la combaterea evaziunii fiscale.

Prin lansarea acestei aplicații, Ministerul Finanțelor și ANAF își propun să accelereze procesul de digitalizare a serviciilor fiscale și să construiască o relație mai eficientă între administrația publică, contribuabili și cetățeni.