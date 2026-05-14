Sharon Stone trece printr-o nouă dramă: fratele ei, actor la Hollywood, s-a stins din viață

O nouă pierdere dureroasă lovește familia actriței Sharon Stone. Vedeta cunoscută pentru rolul din Basic Instinct a anunțat moartea fratelui său mai mare, Michael Stone, care s-a stins la vârsta de 74 de ani după o boală îndelungată.

Mesajul transmis de actriță a fost unul scurt, dar încărcat de emoție. Anunțul a fost publicat pe Instagram și a fost semnat inclusiv de cei trei fii ai săi, Roan, Laird și Quinn.

„Mike Stone, fratele meu mai mare, s-a stins din viață după o boală îndelungată. Îi dorim pace”, a scris Sharon Stone.

Fratele actriței a avut și el o carieră în lumea filmului

Deși a rămas în umbra celebrei sale surori, Michael Stone a fost prezent de-a lungul anilor în industria cinematografică americană.

Acesta a jucat inclusiv alături de Sharon Stone în filmul The Quick and the Dead, producție lansată în 1995 și devenită cunoscută pentru distribuția impresionantă.

Debutul său în cinematografie a avut loc în 1990, în pelicula End of the Night. În anii următori, Michael Stone a apărut în mai multe seriale și filme americane.

Printre producțiile în care a avut roluri se numără CSI: Miami, The Bold and the Beautiful, Eraser și Malevolence.

Ultima sa apariție cinematografică a fost în producția Destinos Opostos.

Familia lui Sharon Stone, marcată de tragedii succesive

Moartea lui Michael Stone vine după o perioadă extrem de grea pentru familia actriței de la Hollywood.

În 2023, fratele ei Patrick Stone a murit în urma unui infarct. Tragedia s-a produs la numai 17 luni după ce fiul acestuia își pierduse viața.

Durerea familiei a continuat și în 2025, când Dorothy Stone, mama actriței, s-a stins din viață la vârsta de 91 de ani.

Michael Stone era cel mai mare dintre cei patru copii ai familiei Stone. În afară de Sharon, familia o mai include și pe sora lor, Kelly.

Apariții împreună pe covorul roșu

De-a lungul anilor, Michael și Sharon Stone au fost văzuți împreună la numeroase evenimente mondene și gale importante de la Hollywood.

Cei doi au participat inclusiv la celebra petrecere Vanity Fair Oscar Party din 1994, dar și la gala premiilor Oscar organizată în același an, perioadă în care Sharon Stone devenise una dintre cele mai cunoscute actrițe din lume.