„Tu” din alt univers ar putea să-ți saboteze viața fără să știi, susține o nouă teorie de la Oxford

O nouă idee din zona fizicii teoretice readuce în discuție una dintre cele mai misterioase întrebări despre realitate: ar putea exista versiuni alternative ale noastre care ne influențează viața fără ca noi să ne dăm seama?

Fizicianul Vlatko Vedral propune o interpretare neobișnuită a realității cuantice, în care ceea ce numim „noi” ar putea exista simultan în mai multe universuri paralele, iar aceste versiuni alternative ar putea avea un efect indirect asupra vieții noastre.

Ideea centrală: nu noi influențăm realitatea, ci realitatea ne modelează pe noi

Conform acestei perspective, interacțiunile zilnice cu lumea nu sunt simple acțiuni care modifică mediul înconjurător, ci procese prin care noi înșine suntem remodelați de realitate.

Cu alte cuvinte, în loc să considerăm că deciziile noastre schimbă lumea, teoria sugerează că rezultatele posibile ale acțiunilor noastre, aflate în alte ramuri ale realității, ar putea contribui la ceea ce devenim în acest univers.

Ideea rămâne însă strict teoretică și se încadrează în interpretările speculative ale fizicii cuantice, fără confirmare experimentală directă.

Legătura cu fizica cuantică și „efectul de observator”

Conceptul pornește de la fenomene deja cunoscute în fizica cuantică, în special de la așa-numitul „efect de observator”, unde particulele pot exista într-o stare de suprapunere până în momentul în care sunt măsurate.

În acel moment, sistemul „alege” o stare concretă, iar realitatea observată pare să se fixeze într-o singură variantă.

Aceste fenomene au alimentat de-a lungul timpului interpretări filozofice conform cărora simpla observație ar influența realitatea, deși fizica modernă tratează acest lucru într-un cadru matematic mult mai strict.

Exemplul cu Bob și fotonul: două realități posibile

Pentru a explica ideea, teoria folosește un scenariu simplificat: un foton care interacționează cu o pereche de ochelari de soare și cu un observator numit Bob.

Într-un scenariu, fotonul trece prin lentilă și ajunge în ochiul lui Bob, declanșând un semnal nervos și generând percepția luminii. În alt scenariu, fotonul este reflectat și nu produce nicio reacție.

Din punct de vedere cuantic, aceste două rezultate ar exista simultan ca ramuri diferite ale aceleiași realități, chiar dacă observatorul conștient experimentează doar una dintre ele.

Interpretarea radicală: „versiuni” diferite ale aceluiași om

În această logică, fiecare variantă a lui Bob ar experimenta o altă realitate, dar doar una ar deveni conștientă.

Ideea este extinsă apoi la nivel uman: fiecare decizie, fiecare interacțiune ar putea genera ramuri diferite ale existenței, în care „versiuni alternative” ale noastre trăiesc rezultate diferite.

În acest cadru, întrebarea „de ce trăiesc această variantă a realității și nu alta” devine irelevantă, deoarece toate variantele ar exista simultan, dar doar una este percepută.

Povestea din spatele ideii

Pentru a ilustra conceptul, Vlatko Vedral amintește o experiență personală din adolescență, când cânta într-o trupă rock și un amplificator defect a schimbat complet desfășurarea unui concert.

Într-o variantă a evenimentului, muzicianul își imaginează succesul pe scenă. În alta, echipamentul cedează și experiența se transformă într-un eșec.

Ulterior, studiile în fizica cuantică l-ar fi condus la ideea că ambele rezultate ar putea exista conceptual în ramuri diferite ale realității.

Ce spune teoria despre realitate și conștiință

Interpretarea propusă sugerează că nu percepția noastră construiește realitatea, ci interacțiunea cu lumea determină ce variantă a realității ajungem să experimentăm.

Astfel, conștiința nu ar „crea” realitatea, ci ar selecta, în mod indirect, una dintre multiplele variante posibile deja existente.

Totuși, această viziune rămâne una teoretică și controversată, aflată la granița dintre fizică, filozofie și interpretare matematică a mecanicii cuantice.