„Faptul ca avem inflatie, si avem inflatie de vreo 2-3 ani constant si destul de mare, cea mai mare din UE este de fapt semnul unei crize.

Pana la urma aceasta inflatie prelungita nu face decat sa saraceasca sistematic oamenii si sa polarizeze foarte mult veniturile in societate. Exista foarte putini care reusesc sa si rezolve aceasta problema a inflatiei si exista foarte multi care platesc in continuare preturi tot mai mari fara ca veniturile lor prin orice mecanisme sa prinda din urma aceasta crestere de preturi.

Si atunci noi ne aflam in criza din momentul in care inflatia de la noi a explodat, si asta se intampla de ceva timp si din pacate nu o sa scapam de aceasta criza a inflatiei nici anul viitor nici anul acesta. Vedem deja ca am inceput cu cresteri de taxe, taxe care lovesc mediul de afaceri”, a spus Cristian Păun la Realitatea Plus.

Profesor ASE: „Taxa pe stâlp e mai nocivă decât creșterea TVA”