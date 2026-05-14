Dan Dungaciu: „Un premier tehnocrat n-ar putea face față crizei!”

Sursă: Realitatea PLUS

Un premier tehnocrat nu este o variantă acum pentru România - este analiza lui Dan Dungaciu. Prim-vicepreședintele AUR a explicat că începând cu anul viitor toate partidele se vor gândi doar la alegerile prezidențiale, perioadă în care un premier tehnocrat nu ar putea face față presiunilor politice.

Dan Dungaciu: „Palatul Cotroceni n-ar ajuta premierul tehnocrat!”

Ionela Arcanu, redactor șef - Realitatea PLUS : Ar putea un guvern condus de tehnocrați sau un guvern de tehnocrați să treacă România prin această criză în care se află în acest moment?

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR: Evident că nu. Cine va fi tehnocratul care va reuși să pună în mișcare un guvern care va fi, mă rog, politic sau de tehnocrați, după ce un guvern politic a eșuat, având un premier care, mă rog, teoretic, așa funcționa povestea, avea un anumit tip de severitate și un sprijin politic. Imaginați-vă că un tehnocrat fără sprijin politic va fi într-o misiune imposibilă, mai ales că în România mai sunt 2 ani până la alegeri, 2 ani, 2 ani și un pic până la ciclul de alegeri.

În România se va mai guverna un an de zile. După viitorul an toată lumea se va gândi la alegeri. Vă imaginați ce va fi atunci și ce putere va avea un premier tehnocrat în fața unor presiuni politice evidente.

Pentru că premierul tehnocrat este un personaj nepolitic, deci fără suport politic, fără sprijin politic. Nu-l va ajuta nici Cotroceniul, nu-l va ajuta absolut nimic în această situație.