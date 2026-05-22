Curs valutar BNR, 22 mai. Leul pierde teren în fața francului elvețian, care atinge un nou nivel record
Banca Națională a României a publicat vineri, 22 mai 2026, noul curs valutar, iar leul a continuat să se deprecieze în raport cu principalele valute internaționale.
Cea mai mare creștere a fost înregistrată de francul elvețian, care a ajuns la un nivel record.
Francul elvețian a ajuns la 5,75 lei
Potrivit cursului anunțat de BNR, francul elvețian a crescut cu aproape doi bani și a ajuns la 5,7527 lei.
Este cel mai ridicat nivel atins până acum de moneda elvețiană în raport cu leul românesc. Și euro a continuat să crească, fiind cotat la 5,2488 lei. Dolarul american a ajuns la 4,5231 lei, iar lira sterlină este cotată la 6,0732 lei.
Aurul continuă să se scumpească
Creșteri au fost înregistrate și în cazul aurului. BNR a anunțat că prețul unui gram de aur a urcat cu aproape 1,8 lei și a ajuns la 658,9182 lei. Este cel mai ridicat nivel înregistrat în ultima săptămână.
