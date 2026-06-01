Doi foști oficiali ai regimului Assad, judecați în Austria pentru presupuse acte de tortură comise în Siria

Procesul a doi foști oficiali sirieni acuzați de implicare în acte de tortură împotriva opozanților regimului lui Bashar al-Assad a început luni la Viena, informează AFP. Faptele investigate ar fi avut loc în orașul Raqqa, în perioada aprilie 2011 – martie 2013, în contextul reprimării protestelor anti-guvernamentale.

Potrivit procurorilor austrieci, cei doi inculpați sunt acuzați că au ordonat, tolerat sau nu au împiedicat abuzurile comise asupra a 21 de deținuți. Victimele ar fi fost supuse unor acte de tortură și rele tratamente în cadrul acțiunilor de reprimare a mișcării de protest din Siria.

Cei judecați sunt Khaled al-Halabi, fost general de brigadă în serviciile de informații siriene, și Musab Abu Rukbah, fost șef al biroului de investigații al poliției criminale din Raqqa, cu gradul de locotenent-colonel. Ambii au solicitat azil în Austria în 2015 și locuiesc în această țară de atunci.

Khaled al-Halabi se află în arest preventiv din 2024 și este acuzat de tortură, constrângere agravată, constrângere sexuală și provocarea mai multor vătămări corporale grave. Organizații pentru drepturile omului l-au descris, la momentul inculpării, drept unul dintre cei mai înalți oficiali sirieni suspectați de abuzuri și aflați pe teritoriul Europei. El riscă o pedeapsă de până la zece ani de închisoare.

Musab Abu Rukbah este judecat pentru vătămare corporală gravă, constrângere agravată și constrângere sexuală, fiind pasibil de aceeași pedeapsă maximă.

Anchetatorii susțin că termenul de prescripție a fost suspendat prin măsurile de investigare și audierile desfășurate în cauză. Autoritățile austriece își fundamentează competența de a judeca aceste fapte pe legislația națională care permite urmărirea anumitor infracțiuni grave comise în afara țării, în conformitate cu obligațiile asumate prin tratatele internaționale.

Procesul este programat să se desfășoare pe parcursul a 13 ședințe de judecată, până la 30 iunie. Instanța urmează să audieze victime și martori aflați atât în Siria, cât și în mai multe state europene.