Paradisul turistic din apropierea României unde casele sunt mai ieftine ca în Cluj. Românii își reorientează investițiile imobiliare

Tot mai mulți cumpărători din România își mută atenția de pe piața imobiliară internă către Grecia, atrași de diferențele de preț care, în multe cazuri, fac ca o locuință pe litoralul elen să fie comparabilă cu un apartament într-un mare oraș românesc.

Fenomenul este alimentat de costurile ridicate din centre urbane precum București și Cluj-Napoca, unde prețurile pe metru pătrat au crescut constant în ultimii ani.

Potrivit unei analize realizate de platforma imobiliară ReDataset, interesul românilor pentru proprietăți din Grecia a crescut semnificativ în 2026, în special pentru locuințe de vacanță sau investiții turistice.

Diferențe mari de preț între România și Grecia

Specialiștii imobiliari arată că mulți cumpărători descoperă că bugetul necesar pentru un apartament în marile orașe din România poate fi suficient pentru achiziția unei case în Grecia, uneori chiar cu vedere la mare.

În Cluj-Napoca, prețul mediu al apartamentelor ajunge la aproximativ 3.300 de euro pe metru pătrat pentru locuințele vechi, iar pentru cele noi poate depăși 3.480 de euro pe metru pătrat.

În București, media este de aproximativ 2.300 de euro pe metru pătrat, ceea ce menține presiunea pe cumpărătorii locali.

Insulele Ionice devin magnet pentru investitori

Conform analizei ReDataset, una dintre cele mai căutate regiuni de către români este grupul de insule cunoscut sub numele de Insulele Ionice din Grecia.

În 2026, aceste insule au devenit puncte de interes pentru cei care caută fie o locuință de vacanță, fie o investiție cu potențial turistic.

Zakynthos, cea mai accesibilă opțiune

Datele arată că Zakynthos este cea mai accesibilă variantă dintre Insulele Ionice, cu un preț mediu de aproximativ 2.623 de euro pe metru pătrat.

Pe această insulă, nivelul prețurilor o face atractivă pentru cumpărătorii care compară direct costurile cu cele din marile orașe din România.

Corfu și Kefalonia, opțiuni pentru bugete mai mari

În Corfu, prețul mediu al proprietăților ajunge la aproximativ 2.874 de euro pe metru pătrat, iar oferta imobiliară este diversificată, incluzând apartamente simple și vile de lux.

În Kefalonia, prețurile urcă în jurul valorii de 3.000 de euro pe metru pătrat, iar structura pieței este dominată de case individuale, care reprezintă peste 77% din totalul proprietăților disponibile.

Lefkada atrage investitori orientați spre închiriere

O altă zonă de interes este Lefkada, unde cererea vine în special din partea investitorilor interesați de închirierea pe termen scurt.

Aici predomină locuințele moderne, concepute pentru sezonul estival și pentru exploatarea turistică intensă din lunile de vară.