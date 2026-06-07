Israel, sub ploaie de rachete. Iranul este acuzat de atacuri directe - VIDEO

Armata israeliană a indicat duminică faptul că este ținta unor tiruri iraniene, pentru prima dată de la armistițiul anunțată pe 8 aprilie, scriu agențiile de presă.



'Cu puțin timp în urmă, armata a identificat rachete trase din Iran în direcția teritoriului statului Israel', potrivit unui comunicat militar.



Până în prezent, 'armata israeliană a interceptat toate rachetele lansate din Iran', a informat un alt comunicat militar.



Armata 'a detectat noi tiruri în direcția statului Israel. Sistemele de apărare aeriană continuă să identifice și să intercepteze amenințările', a continuat textul.



Sirenele de alarmă au răsunat în zone vaste din nordul și centrul Israelului, inclusiv în orașele Haifa, Caesarea, Hadera, conform armatei.

'În urma evaluării situației (...) activitățile educaționale nu pot avea loc', au transmis Ministerul Educației și Comandamentul Frontului Intern (o ramură a armatei) într-un comunicat comun.

Iranul a amenințat duminica aceasta că va ataca interese americane și israeliene din Orientul Mijlociu, după o lovitură israeliană asupra suburbiei de sud a Beirutului, soldată cu doi morți.

Războiul, declanșat de o ofensivă israeliano-americană împotriva Teheranului, a intrat duminică în cea de-a 100-a zi