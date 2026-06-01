Sărbătoare 1 iunie: Creștinii sărbătoresc a doua zi de Rusalii și Sfântul Duh

Pe data de 1 iunie 2026 creștinii ortodocși sărbătoresc a doua zi de Rusalii și Sfântul Duh. Este mare sărbătoare matcaă cu cruce roșie în calendar.

In a doua zi dupa Duminica Pogorarii Sfantului Duh, adica in Lunea Rusaliilor, Biserica Ortodoxa praznuieste pe Sfantul Duh, a treia persoana a Sfintei Treimi, precum indica Penticostarul, la Sinaxarul Utreniei din Lunea Cincizecimii: "Intru aceasta zi, praznuim pe insusi Preasfantul si de viata facatorul si intru tot puternicul Duh, Carele este unul din Treime Dumnezeu.". Insa, in calendarele romanesti aceasta zi este trecuta ca sarbatoare a Sfintei Treimi.

Se pare ca aceasta denumire a fost data sub influenta catolica. La catolici, Sfanta Treime e sarbatorita in prima Duminica dupa Rusalii. In calendarele celorlalte Biserici Ortodoxe, Lunea de dupa Rusalii este numita Lunea Sfantului Duh, ca in Penticostar.



La sinodul II ecumenic, tinut in anul 381 la Constantinopol, a fost respinsa invatatura lui Macedonie, care afirma ca Sfantul Duh este o "creatura". Aici s-au alcatuit celelalte articole din Crez si s-a marturisit ca Sfantul Duh purcede din Tatal si "este impreuna cu Tatal si cu Fiul inchinat si marit".

