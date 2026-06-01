Toni Neacșu spulberă acuzația că PSD ar fi blocat SAFE: „Este propagandă”

Toni Neacșu demască propaganda mincinoasă a susținătorilor lui Ilie Bolojan! Într-o postare pe pagina sa de Facebook, avocatul demontează complet acuzația că PSD ar fi blocat programul SAFE în urma contestării la CCR a Ordonanței modificate de Guvernul Bolojan după demiterea prin moțiune de cenzură.

„Narativul mincinos al premierului demis Ilie Bolojan, dar și al USR sau PNL, este acela că România este împiedicată de PSD, prin contestarea acestei ordonanțe, să semneze contractele SAFE și deci, implicit, să se înarmeze pentru a respinge atacurile cu drone ale Rusiei, intenționate sau nu. Ordonanța este numită abuziv în presă și în retorica politicienilor drept "ordonanța SAFE".

Aceasta nu are în realitate decât o legătură indirectă cu programul SAFE, în sensul că modifică câteva articole din Legea exproprierilor publice, facilitând exproprierile făcute de Ministerul Apărării. Cu sau fără aceste modificări, programul de împrumut SAFE funcționează la fel, pentru că e independent. De câte ori veți auzi la influenceri, jurnaliști, lideri de opinie sau politicieni referirea la „PSD și Grindeanu blochează SAFE la CCR și în Parlament” să știți că e o minciună și că nu vă respectă discernământul critic”, a scris Toni Neacșu pe pagina sa de Facebook.