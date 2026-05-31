Un copil de 10 ani a fost rănit în Masivul Ceahlău. Salvamontiștii au intervenit de urgență pentru a-l salva

Articol scris de Scris de Realitatea.NET

Sursă: Realitatea.net

Un copil în vârstă de 10 ani a fost rănit, duminică, în Masivul Ceahlău și a avut nevoie de intervenția salvamontiștilor. Incidentul s-a produs în zona Piciorul lui Bucur – Cascada Duruitoarea, unde băiatul a suferit un traumatism la un membru inferior.

La fața locului au intervenit salvatorii montani din cadrul Salvamont Neamț, care i-au acordat primul ajutor copilului și l-au stabilizat. Ulterior, victima a fost transportată și predată unui echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță Neamț pentru îngrijiri medicale de specialitate.