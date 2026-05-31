Cod galben de furtuni în București și mai multe județe. ANM anunță vijelii, grindină și ploi torențiale

Sursă: Realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică după-amiază mai multe avertizări nowcasting de cod galben pentru București și mai multe județe din sudul țării, unde sunt așteptate vijelii, descărcări electrice, ploi torențiale și grindină.

Avertizarea este valabilă între orele 16:00 și 17:00 și vizează localități din județele Ialomița, Buzău, Prahova, Călărași, Giurgiu, Ilfov și Dâmbovița. Meteorologii anunță averse torențiale care pot acumula între 15 și 25 l/mp, descărcări electrice, vijelii cu rafale de 50 până la 70 km/h și, izolat, grindină de mici dimensiuni.

Cod galben și pentru București

O avertizare nowcasting separată a fost emisă pentru municipiul București, unde sunt așteptate vijelii cu rafale de 50-65 km/h în același interval orar. ISU București-Ilfov a anunțat și emiterea unei avertizări cod portocaliu pentru mai multe localități din județul Ilfov, valabilă între orele 15:40 și 16:30. Sunt vizate localitățile Moara Vlăsiei, Snagov, Ciolpani, Petrăchioaia și Dascălu. Potrivit ISU, în aceste zone sunt așteptate averse torențiale de 25-40 l/mp, frecvente descărcări electrice, vijelii cu rafale de 60-75 km/h și grindină de mici și medii dimensiuni. Autoritățile au transmis și un mesaj RO-ALERT pentru informarea populației din zonele afectate.

Recomandările autorităților

ISU București-Ilfov le recomandă oamenilor să evite deplasările și activitățile în aer liber pe durata avertizărilor meteo. De asemenea, autoritățile îi sfătuiesc pe oameni să închidă ferestrele, să fixeze obiectele aflate în exterior și să evite zonele cu copaci, stâlpi sau panouri publicitare care ar putea fi doborâte de vânt. Totodată, populația este avertizată să nu traverseze cursuri de apă și să nu se apropie de malurile acestora în cazul creșterii debitelor.