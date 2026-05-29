Cod galben de vânt puternic în weekend pentru jumătate de țară: rafale de până la 90 km/h

Administrația Națională de Meteorologie avertizează că urmează un weekend cu vânt puternic în aproape toată țara. Mai multe județe intră sub cod galben, iar la munte rafalele pot depăși 90 km/h.

ANM a emis vineri dimineață o informare meteorologică valabilă din 29 mai, ora 10, până pe 30 mai, ora 21. Meteorologii anunță intensificări ale vântului în nord, centru și est, iar sâmbătă în cea mai mare parte a țării, cu viteze de 45–55 km/h, respectiv 60–80 km/h la munte.

Pentru sâmbătă, 30 mai, este în vigoare și o atenționare cod galben, între orele 10 și 21. Zonele vizate includ Maramureș, Transilvania, Oltenia, sudul Banatului, sud‑vestul Munteniei și cea mai mare parte a Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar în zonele montane la 70–90 km/h.

ANM precizează că mesajele vor fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor.