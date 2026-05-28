ONU avertizează asupra unor noi recorduri de temperatură. Următorii cinci ani ar putea fi printre cei mai fierbinți din istorie

Valurile de căldură extremă ar putea deveni tot mai frecvente în următorii ani, iar temperaturile globale riscă să atingă noi recorduri istorice. Avertismentul vine din partea Organizația Națiunilor Unite, care estimează că perioada 2026-2030 se va număra printre cele mai fierbinți înregistrate vreodată la nivel mondial.

Specialiștii spun că efectele încălzirii globale sunt deja vizibile în mai multe regiuni, inclusiv în Europa, unde episoadele de caniculă devin mai intense și mai greu de suportat de la an la an.

Temperaturile ar putea depăși din nou praguri istorice

Potrivit celui mai recent raport publicat de Organizația Meteorologică Mondială, temperaturile medii globale sunt așteptate să rămână la niveluri record sau foarte aproape de acestea în următorii cinci ani. Raportul, realizat pe baza analizelor furnizate de 13 institute internaționale, arată că există o probabilitate de 75% ca media temperaturilor globale să depășească pragul de 1,5 grade Celsius peste nivelurile preindustriale. În același timp, specialiștii estimează o probabilitate de 86% ca unul dintre anii din intervalul 2026-2030 să devină cel mai călduros an înregistrat vreodată, depășind inclusiv recordul stabilit în 2024.

Fenomenul El Niño ar putea agrava situația

Experții avertizează că temperaturile ar putea crește și mai mult pe fondul reapariției fenomenului climatic El Niño. Acesta este asociat cu încălzirea apelor din Pacificul ecuatorial și influențează vremea la nivel global. Potrivit specialiștilor, există semne că în anii 2027 și 2028 s-ar putea instala din nou condiții specifice fenomenului El Niño, ceea ce ar favoriza noi recorduri de temperatură. Autorii raportului spun că anul 2027 are șanse mari să devină următorul an record din punct de vedere climatic.

Europa resimte deja efectele căldurii extreme

Avertismentul vine în contextul în care mai multe state europene se confruntă deja cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru această perioadă a anului. În ultimele zile, Franța, Spania și alte țări din vestul continentului au înregistrat episoade severe de caniculă, cu temperaturi apropiate de 40 de grade Celsius. Meteorologii avertizează că astfel de fenomene ar putea deveni tot mai frecvente și mai intense în următorii ani, pe măsură ce schimbările climatice continuă să afecteze planeta.