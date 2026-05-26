Alertă meteo în Marea Britanie. S-a înregistrat prima „noapte tropicală”, cu temperaturi peste 21,3°C

Marea Britanie a început ziua cu un nou episod de căldură extremă, după ce temperaturile au rămas neobișnuit de ridicate pe parcursul nopții – atât de ridicate încât mulți oameni „abia au reușit să doarmă”. Cea mai ridicată temperatură nocturnă, de peste 21 de grade Celsius, a marcat și un record absolut de când se fac măsurători meteo.

Potrivit Met Office , la Kenley Airfield , în sudul Londrei, temperatura nu a coborât sub 21,3°C , stabilind un nou record pentru cea mai ridicată temperatură minimă înregistrată vreodată în luna mai . Fenomenul este încadrat drept „noapte tropicală” , o situație rară pentru climatul britanic, scrie Metro.uk.

Val de căldură fără precedent: Londra ar putea atinge 34°C

Meteorologii avertizează că marți ar putea aduce până la 34°C în Londra , după ce ieri s-a înregistrat cea mai caldă zi de mai din istorie , cu un vârf de 34,8°C .

Aceste valori depășesc cu mult media obișnuită pentru această perioadă și confirmă intensitatea valului de căldură care afectează Regatul Unit. Meteorologii britanici atrag atenția că, din cauza umidității ridicate, o temperatură de 34 de grade are un real feel cu câteva grade mai mare, deoarece este îngreunat procesul de transpirație prin care corpul se răcorește în mod natural.

Un fenomen denumit dom sau cupolă de aer fierbinte afectează zilele acestea întreaga parte de vest a Europei, iar efectele se resimt ți în România.