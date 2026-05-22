ANM a emis cod galben de vânt și avertizare de furtuni în mai multe regiuni din țară - HARTA

ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică și două atenționări cod galben de vânt, valabile în următoarele două zile. Meteorologii avertizează că în sudul, estul și centrul țării vor fi perioade cu averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și, izolat, căderi de grindină.

Informarea meteorologică este valabilă de vineri, 22 mai, ora 10:00, până sâmbătă, 23 mai, ora 21:00. Potrivit ANM, vineri fenomenele vor afecta mai ales sudul, estul și centrul țării, iar sâmbătă instabilitatea atmosferică se va manifesta în special în sudul teritoriului. În intervale scurte de timp, cantitățile de apă pot ajunge local la 15-25 l/mp și izolat pot depăși 40 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în estul și sud-estul țării, iar vineri și în vest și centru. Rafalele vor atinge în general 45-55 km/h, iar în zona montană înaltă pot ajunge la 60-90 km/h.

Cod galben de vânt pentru Moldova și nord-estul Munteniei

Prima atenționare cod galben este valabilă vineri, 22 mai, între orele 06:00 și 21:00. Sunt vizate Moldova și nord-estul Munteniei, unde vântul va sufla cu viteze de 50-65 km/h. Județele afectate sunt Bacău, Botoșani, Buzău, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vrancea și Vaslui.

A doua atenționare cod galben va fi în vigoare sâmbătă, 23 mai, între orele 06:00 și 21:00. Vor fi intensificări ale vântului în centrul și sudul Moldovei, Dobrogea, estul și nord-estul Munteniei, cu rafale de 50-65 km/h. Atenționarea este valabilă în Bacău, Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Ialomița, Tulcea, Vrancea și Vaslui. Meteorologii precizează că avertizările pot fi actualizate în funcție de evoluția fenomenelor meteo.