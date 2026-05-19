ANM anunță ploi și furtuni în București până vineri. Instabilitatea atmosferică se accentuează spre finalul săptămânii

Sursă: Realitatea.net

Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București, valabilă în perioada 19 mai, ora 10:00 – 23 mai, ora 10:00. Meteorologii anunță temperaturi apropiate de normalul perioadei, însă vremea va deveni treptat instabilă, cu ploi, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Potrivit ANM, în intervalul 19 mai, ora 10:00 – 20 mai, ora 09:00, cerul va fi variabil, însă pe timpul nopții sunt așteptate înnorări și ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime vor ajunge la 23 – 24 de grade Celsius. Minimele se vor situa între 12 și 13 grade.

Temperaturile rămân ridicate la mijlocul săptămânii

De miercuri dimineață până joi, vremea se va menține normală din punct de vedere termic, însă după-amiaza și noaptea vor apărea noi episoade de instabilitate atmosferică. Meteorologii anunță ploi de scurtă durată, iar temperaturile maxime vor urca până la 23 – 25 de grade. Minimele vor fi cuprinse între 12 și 14 grade.

Instabilitatea atmosferică se accentuează spre finalul intervalului

În perioada 21 mai, ora 09:00 – 22 mai, ora 09:00, în Capitală vor fi înnorări temporare și perioade cu averse, în timp ce vântul va continua să sufle slab și moderat. ANM avertizează că în intervalul 22 mai, ora 09:00 – 23 mai, ora 10:00, instabilitatea atmosferică se va accentua. Sunt prognozate averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperaturile maxime vor scădea ușor, până la 22 – 23 de grade Celsius, iar minimele vor fi de 13 – 14 grade.