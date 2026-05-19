ANM anunță ploi torențiale, grindină și vânt puternic până sâmbătă. Cod galben pentru mai multe regiuni - HARTA

ANM a emis marți o informare meteo valabilă până sâmbătă, care anunță instabilitate atmosferică accentuată în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează că vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

În același timp, ANM a emis și un Cod galben de vânt puternic pentru Moldova, nordul Dobrogei și estul Munteniei.

Ploi abundente și vijelii în special în estul țării

Potrivit meteorologilor, până sâmbătă, vremea va fi instabilă mai ales în jumătatea estică a țării.

„În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45…55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60…80 km/h”, a transmis ANM.

Meteorologii spun că fenomenele vor include averse torențiale, descărcări electrice și grindină.

Cod galben de vânt în Moldova, Dobrogea și estul Munteniei

Pentru ziua de miercuri, ANM a emis și un Cod galben de intensificări ale vântului. Avertizarea vizează Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Munteniei, unde rafalele pot ajunge la viteze de 50 – 65 km/h.