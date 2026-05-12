Alertă în Râmnicu Vâlcea. Adolescentă de 17 ani dată dispărută după ce a plecat dintr-un spital

Polițiștii din Râmnicu Vâlcea desfășoară căutări pentru găsirea unei adolescente de 17 ani care a plecat voluntar dintr-o unitate medicală și nu a mai revenit. Tânăra dispărută se numește Porumbița Bianca Maria și, potrivit informațiilor transmise de autorități, a plecat fără acordul personalului medical luni, 11 mai 2026, în jurul orei 18:30.

Polițiștii spun că adolescenta are aproximativ 1,60 metri înălțime, păr lung șaten închis și ochi căprui. La momentul dispariției purta pantaloni jeans albaștri și un tricou maro. Poliția continuă căutările La acțiunile de căutare participă polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și ai Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea. Autoritățile le solicită persoanelor care dețin informații despre adolescentă să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.

