Alertă în Râmnicu Vâlcea. Adolescentă de 17 ani dată dispărută după ce a plecat dintr-un spital
Minoră dispărută Râmnicu Vâlcea
Polițiștii din Râmnicu Vâlcea desfășoară căutări pentru găsirea unei adolescente de 17 ani care a plecat voluntar dintr-o unitate medicală și nu a mai revenit. Tânăra dispărută se numește Porumbița Bianca Maria și, potrivit informațiilor transmise de autorități, a plecat fără acordul personalului medical luni, 11 mai 2026, în jurul orei 18:30.
Polițiștii spun că adolescenta are aproximativ 1,60 metri înălțime, păr lung șaten închis și ochi căprui. La momentul dispariției purta pantaloni jeans albaștri și un tricou maro.
Poliția continuă căutările
La acțiunile de căutare participă polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale și ai Poliției municipiului Râmnicu Vâlcea. Autoritățile le solicită persoanelor care dețin informații despre adolescentă să sune de urgență la 112 sau să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție.
Citește și:
- 12:42 - Cum trăia liderul celui mai de temut clan din Constanța. Vila de 600.000 de euro pusă sub sechestru în dosarul secolului „Calul Troian”
- 08:19 - Mașină răsturnată pe DN58B, în Reșița. Trei persoane au fost duse la spital
- 20:21 - Alertă în Turnu Măgurele. Avarie la o magistrală de gaz, situată în apropierea unei școli, din cauza unui muncitor
- 18:31 - Incident deosebit de grav în Gara Bușteni. O persoană s-a electrocutat, după ce s-a urcat pe un tren. A fost solicitat elicopterul SMURD
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News