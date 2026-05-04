Oamenii din Aninoasa, uitați de autorități. Containerele, singurul „acasă” după cutremurele din 2023

Trei ani de așteptare și promisiuni repetate pentru zeci de familii sinistrate din Aninoasa. Oamenii trăiesc încă în containere, după ce cutremurele le-au distrus locuințele. Autoritățile spun acum că lucrările sunt pe final și că mutarea în noile apartamente se apropie. Până atunci, speranța le ține loc de confort, potrivit Realitatea PLUS.

Totul a început în februarie 2023, când două cutremure au afectat grav clădirile vechi din oraș. 182 de familii au fost evacuate de urgență, iar peste 500 de oameni au rămas fără locuințe sigure. De atunci, viața în containere a devenit normalitate pentru familiile afectate. În spații mici și fără confort, oamenii spun că fiecare zi este o luptă.

Iadul din Aninoasa: oamenii încă locuiesc în containere

„La noi plouă. În fiecare zi trebuie să șterg cu mopul. Sunt doar eu cu copilul, sunt văduvă, e foarte greu”, a declarat o femeie.

Între timp, autoritățile dau asigurări că finalul este aproape. Primăria anunță că există fonduri pentru încheierea lucrărilor și că nu vor mai apărea întârzieri.

„Am avut nevoie de bani pentru finalizarea acestui ansamblu de locuințe de 5 blocuri de 100 de apartamente. Am primit prin legea bugetului de stat 5 milioane 500 de mii de lei, prin care avem fonduri suficiente pentru a finaliza aceste blocuri”, a declarat Nicolae Donca, primarul orașului Aninoasa.