De la mere la fructe exotice: elevii din Constanța vor primi mango prin Programul pentru școli

Consiliul Județean Constanța a lansat o licitație publică pentru achiziția de fructe mango care vor fi oferite copiilor în cadrul unor sesiuni de degustare organizate prin Programul pentru școli al României, în anul școlar 2025-2026.

Achiziția face parte din măsurile educative care însoțesc distribuirea de fructe în școli și grădinițe. Autoritățile spun că scopul este ca elevii și preșcolarii să descopere gustul și varietatea produselor agricole proaspete.

Programul pentru școli continuă și în anul 2025-2026

Guvernul României a aprobat pe 25 septembrie 2025 continuarea Programului pentru școli al Uniunii Europene pentru perioada 2023-2029, precum și bugetul pentru anul școlar 2025-2026.

Pentru acest an, bugetul total al programului ajunge la 798,1 milioane de lei, mai mare decât în anul precedent. Din sumă, 86,9 milioane de lei provin din fonduri europene, iar peste 711 milioane de lei sunt alocați din bugetul de stat.

Beneficiarii sunt copiii din grădinițele de stat și elevii din învățământul primar și gimnazial, inclusiv cei din învățământul special. Programul include distribuirea de fructe și legume proaspete, lapte, produse lactate și produse de panificație.

Peste 1.600 de copii vor primi mango pentru degustare

Potrivit caietului de sarcini, 1.642 de copii din mai multe unități de învățământ din județul Constanța vor primi câte un fruct mango pentru degustare, ambalat individual și cu o greutate de minimum 100 de grame.

Printre unitățile incluse în program se află:

Școala Gimnazială nr. 1 Ion Corvin – 170 de copii;

Școala Gimnazială „Ioan Atanasiu” Lipnița – 148 de copii;

Liceul Tehnologic Dobrogea Castelu – 437 de copii;

Liceul Tehnologic Băneasa – 456 de copii;

Școala Profesională „Radu Prișcu” Dobromir – 431 de copii.

Datele privind numărul beneficiarilor au fost transmise de unitățile de învățământ prin intermediul Inspectoratul Școlar al Județului Constanța. Valoarea estimată a contractului pentru furnizarea fructelor este de 11.000 de lei, fără TVA. Termenul limită pentru depunerea ofertelor este 13 mai 2026.