Cutremur în România, duminică, 3 mai. Ce magnitudine a avut seismul și unde s-a produs

Sursă: Realitatea.net

Un cutremur slab s-a produs duminică, 3 mai 2026, în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut o magnitudine redusă și nu a fost resimțit semnificativ, însă astfel de mișcări sunt frecvente în această regiune, cunoscută pentru activitatea seismică.

„În ziua de 03 Mai 2026 la ora 12:14:17 (ora locală a României) s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adâncimea de 134.1km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km S de Buzau, 60km NE de Ploiesti, 62km E de Brasov, 64km SE de Sfantu-Gheorghe, 71km S de Focsani, 90km NE de Targoviste.”