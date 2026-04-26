Trafic blocat pe drumul naţional 6, în judeţul Dolj, din cauza unui accident rutier. O mașină a ajuns în șanț

Circulația rutieră este blocată, duminică după-amiază, pe DN 6, între localitățile Coșoveni și Leu, din județul Dolj, din cauza unui accident de circulație, în urma căruia o mașină a rupt parapetul de siguranță și a ajuns în șanț.

În momentul publicării acestei știri, circulația este blocată, polițiștii rutieri fiind prezenți la fața locului pentru efectuarea cercetărilor. Reprezentanții poliției recomandă șoferilor să circule cu atenție și prudență și să respecte indicațiile agenților aflați în zonă.

