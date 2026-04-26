Accident rutier grav pe Calea Giuleşti, din Capitală. O mașină a luat foc
masina în flăcări. FOTO: Facebook
Un accident rutier grav a avut loc duminică, pe Calea Giuleşti, din Capitală, în care au fost implicate două autoturisme. În urma impactului, una dintre mașini a luat foc.
”Din primele informaţii, conducătorul unui autovehicul în vârstă de 21 ani, care se deplasa pe Calea Giuleşti dinspre Bd. Constructorilor către Drumul Sabareni, când a ajuns în dreptul staţiei STB Piaţa Giuleşti, a intrat în coliziune cu un autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 65 de ani, care a luat foc după producerea evenimentului”, precizează Poliţia Rutieră.
Ambii șoferi au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,39 mg/l alcool pur în aerul expirat pentru tânărul în vârstă de 21 de ani şi "zero" pentru conducătorul auto în vârstă de 65 de ani.
De asemenea, ambii conducatori auto au fost testaţi cu aparatul drugtest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.
”În urma accidentului au rezultat exclusiv pagube materiale. Conducătorii auto au fost îndrumaţi la Biroul Accidente Uşoare pentru soluţionarea accidentului”, mai arată Poliţia.
