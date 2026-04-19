Viktor Orbán vrea petrol și gaze la schimb cu miliardele UE pentru Kiev

Într-o mișcare diplomatică de ultim moment, premierul ungar Viktor Orbán s-a declarat dispus să renunțe la dreptul de veto asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei, condiționând însă acest sprijin de o cerință vitală pentru Budapesta. Liderul maghiar solicită Kievului restabilirea imediată a fluxului de petrol prin conducta Drujba, magistrală care asigură necesarul energetic al Ungariei și Slovaciei. Potrivit unor surse citate de POLITICO, deblocarea acestei finanțări masive, esențială pentru susținerea economiei ucrainene în fața invaziei ruse, depinde acum strict de reparațiile tehnice pe care Ucraina trebuie să le finalizeze la infrastructura avariată.

Schimbare de paradigmă la Budapesta după înfrângerea electorală

Această deschidere surprinzătoare a lui Viktor Orbán vine într-un moment de cotitură pentru cariera sa politică, marcând finalul unei ere la conducerea Ungariei. Premierul urmează să părăsească funcția la jumătatea lunii mai, după ce a pierdut alegerile recente în fața lui Péter Magyar, liderul opoziției. Mesajul transmis de Orbán prin intermediul rețelelor sociale a fost unul tranșant, subliniind că poziția Ungariei rămâne neschimbată sub mandatul său: accesul la resursele energetice este singura monedă de schimb pentru aprobarea banilor europeni. În acest context, aprobarea celor 90 de miliarde de euro ar putea fi una dintre ultimele sale acțiuni oficiale înainte de predarea puterii către noua administrație de la Budapesta.

Promisiunile Kievului și speranța unei noi ere diplomatice

De cealaltă parte, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat asigurări că infrastructura conductei Drujba va fi operațională până la finalul lunii aprilie, semnalând o schimbare de ton în relația cu țara vecină. Există indicii clare că Ucraina este pregătită să reia livrările chiar de la începutul săptămânii viitoare, fapt ce ar putea debloca imediat asistența financiară prin intermediul mecanismelor de la Bruxelles. La Kiev, optimismul este alimentat și de victoria lui Péter Magyar, autoritățile sperând că noul lider ungar va reface legăturile bilaterale după ani de tensiuni constante și blocaje sistematice provocate de administrația anterioară.

Garanțiile financiare și viitorul conductei „Prietenia”

Un aspect important al acestui acord este faptul că operațiunea financiară nu va genera costuri suplimentare pentru contribuabilii maghiari, Ungaria beneficiind de o scutire la plata dobânzilor pentru acest împrumut comunitar. Deși disputa în jurul conductei Drujba — denumită simbolic „Prietenia” — a fost nucleul multor conflicte între Bruxelles și Budapesta, rezolvarea tehnică a problemei pare să fie calea cea mai scurtă către pacea financiară. Astfel, restabilirea aprovizionării cu petrol rusesc prin tranzit ucrainean rămâne ultima barieră înainte ca cel mai mare pachet de asistență pentru Ucraina din anul 2026 să primească undă verde oficială.