Economia României traversează un început de an 2026 marcat de un contrast dureros între cifrele oficiale și realitatea de la raft. Potrivit celor mai recente date furnizate de Eurostat, țara noastră a înregistrat în luna ianuarie o inflație alimentară de 7,6%, valoare care ne plasează pe primul loc în Uniunea Europeană. Această cifră este de peste trei ori mai mare decât media europeană de 2,5%, evidențiind o discrepanță majoră față de restul statelor membre, unde prețurile alimentelor tind să stagneze sau chiar să scadă.
O accelerare constantă a prețurilor
Tendința de scumpire nu este un fenomen recent, ci reprezintă o accelerare a unui trend început în a doua jumătate a anului 2025. Dacă în prima parte a anului trecut inflația alimentară oscila între 5% și 6%, spre finalul lui 2025 aceasta a atins pragul de 9%, menținându-se la niveluri alarmante și în prezent. Această evoluție pune o presiune uriașă pe coșul zilnic de consum, afectând sever încrederea populației în economie și stabilitatea financiară a gospodăriilor cu venituri fixe.
Puterea de cumpărare a pensionarilor, la minime istorice
În mod paradoxal, deși pensiile au cunoscut creșteri nominale pe parcursul anului 2024, beneficiile acestora au fost complet anulate de valul de scumpiri. Analizele privind dinamica puterii de cumpărare arată o deteriorare rapidă: începând cu a doua jumătate a anului 2025, acest indicator a intrat în teritoriu negativ, atingând un prag critic de aproximativ –8% la începutul lui 2026.
Această corecție severă este comparabilă cu cele mai dificile episoade economice din ultimele două decenii. Pentru pensionari, situația este cu atât mai gravă cu cât alimentele și medicamentele — categoriile cele mai afectate de inflație — reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor lunare.
Contextul politic și perspectivele de trai
Evoluțiile actuale se suprapun peste un context de consolidare fiscală și control riguros al cheltuielilor publice, politici promovate de guvernul condus de premierul Ilie Bolojan. Deși aceste măsuri vizează echilibrarea bugetară, efectele imediate asupra populației vulnerabile sunt evidente: o combinație între scumpiri accelerate și o reducere drastică a capacității de cumpărare.
În absența unor ajustări venite să compenseze ritmul inflației, specialiștii avertizează că presiunea asupra nivelului de trai va continua să crească. România ocupă în prezent o poziție nefavorabilă la nivel european, ridicând semne de întrebare legitime privind sustenabilitatea traiului zilnic pentru milioane de cetățeni pe termen scurt.