Rusia începe exploatarea unui zăcământ de mangan

Potrivit presei internaționale, compania care se va ocupa de lucrări a obținut în luna februarie a anului acestuia licența pentru exploatarea resurselor minerale, iar luna aceasta lucrările au început.

Zăcământul de la Veliko-Tokmak este considerat unul dintre cele mai importante la nivel global, clasându-se în top cinci, cu rezerve estimate la aproximativ 1,7 miliarde de tone.

Prin comparație, acesta depășește cu mult cele mai mari exploatări cunoscute din Rusia.