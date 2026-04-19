Rușii au început să exploateze mangan la Zaporojie

Rusia a demarat procedurile pentru valorificarea unuia dintre cele mai mari zăcăminte de mangan din lume, aflat la Zaporojie. 

Potrivit presei internaționale, compania care se va ocupa de lucrări a obținut în luna februarie a anului acestuia licența pentru exploatarea resurselor minerale, iar luna aceasta lucrările au început. 

Zăcământul de la Veliko-Tokmak este considerat unul dintre cele mai importante la nivel global, clasându-se în top cinci, cu rezerve estimate la aproximativ 1,7 miliarde de tone.

 Prin comparație, acesta depășește cu mult cele mai mari exploatări cunoscute din Rusia. 