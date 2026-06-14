Curtea de Conturi descoperă lucrări fictive de peste un milion de euro la Magistrala M6. Contractele Metrorex cu influencerul Iulian Demeter, în centrul controversei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 iun. 2026, 12:51

Imaginea de antreprenor de succes afișată pe TikTok și în podcasturi de influencerul imobiliar Iulian Demeter contrastează, potrivit presalibera.ro, cu situația financiară a firmelor pe care le controlează, acestea fiind prezentate ca având rezultate modeste sau pierderi constante.

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