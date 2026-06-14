Curtea de Conturi descoperă lucrări fictive de peste un milion de euro la Magistrala M6. Contractele Metrorex cu influencerul Iulian Demeter, în centrul controversei

Imaginea de antreprenor de succes afișată pe TikTok și în podcasturi de influencerul imobiliar Iulian Demeter contrastează, potrivit presalibera.ro, cu situația financiară a firmelor pe care le controlează, acestea fiind prezentate ca având rezultate modeste sau pierderi constante.
Milionar pe TikTok, asistat social la Metrorex? Contractele publice și imaginea de succes a influencerului Iulian Demeter
În mediul online, Iulian Demeter promovează un stil de viață exclusivist și oferă sfaturi despre investiții și dezvoltare personală. În schimb, publicația susține că bilanțurile companiilor asociate numelui său nu confirmă imaginea unui business prosper, fiind caracterizate de dificultăți financiare și o activitate redusă pe piața liberă.
În același context, presalibera.ro face trimitere la un raport al Curții de Conturi a României, care a identificat plăți pentru lucrări neexecutate în valoare de peste 1,1 milioane de euro în cadrul proiectului de extindere a rețelei de metrou către Aeroportul Internațional Henri Coandă – Otopeni (Magistrala M6).
Misiunea de audit, desfășurată în perioada 19 ianuarie – 13 martie 2026 la Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” SA, a vizat Secțiunea Nord: Tokyo – Aeroportul Henri Coandă, executată de Asocierea Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Turcia) – Somet S.A. Proiectul este finanțat din fonduri rambursabile, în baza acordului de împrumut dintre Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo în martie 2010.
Potrivit constatărilor Curții de Conturi, au fost acceptate la plată lucrări neexecutate la „Stația Otopeni – CC 06” și „Stația Aeroport Otopeni și galerie – CC 08”, valoarea sumelor identificate fiind de aproximativ 5.530.503,70 lei. Instituția a dispus reanalizarea situațiilor de lucrări și adoptarea măsurilor necesare pentru regularizarea și recuperarea eventualelor diferențe rezultate.
În paralel, Iulian Demeter ar fi beneficiat de un contract de promovare și management de imagine pentru Magistrala M6, atribuit de Metrorex în perioada în care compania este condusă de Mariana Miclăuș. Publicația ridică semne de întrebare cu privire la oportunitatea contractului și la necesitatea unor servicii de promovare pentru un proiect strategic de infrastructură finanțat din fonduri publice și externe.
Totodată, articolul pune în legătură concluziile auditului cu modul în care sunt gestionate resursele financiare ale companiei, susținând că atribuirea unor contracte de imagine către influenceri generează întrebări privind criteriile de selecție și prioritățile de cheltuire a banilor publici.
În acest context, Magistrala M6 rămâne un proiect marcat de întârzieri și controverse financiare, iar raportul Curții de Conturi adaugă un nou element de dezbatere privind administrarea fondurilor destinate extinderii rețelei de metrou către Aeroportul Otopeni.