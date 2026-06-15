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Economie· 2 min citire
Datoria publică a României a depășit 60% din PIB. Cauza îndatorării statului
Datorie
Datoria administrației publice a României a continuat să crească în martie 2026, ajungând la 1.170 miliarde de lei, față de 1.132 miliarde de lei în luna precedentă, potrivit datelor publicate de Ministerul Finanțelor.
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