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Extern· 2 min citire
Prețul petrolului a scăzut imediat cu 5%, în timp ce bursele au explodat, după anunțul lui Trump privind încheierea conflictului cu Iranul
Sondă de petrol
Oficialii americani și iranieni au anunțat încheierea unui acord preliminar pentru încetarea conflictului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, provocând o scădere imediată a prețurilor petrolului la minimul ultimelor trei luni și un val de optimism pe bursele asiatice. Soarta programului nuclear iranian rămâne însă deschisă, urmând să fie negociată separat.
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