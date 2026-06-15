Prețul petrolului a scăzut imediat cu 5%, în timp ce bursele au explodat, după anunțul lui Trump privind încheierea conflictului cu Iranul

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:26

Oficialii americani și iranieni au anunțat încheierea unui acord preliminar pentru încetarea conflictului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, provocând o scădere imediată a prețurilor petrolului la minimul ultimelor trei luni și un val de optimism pe bursele asiatice. Soarta programului nuclear iranian rămâne însă deschisă, urmând să fie negociată separat.

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