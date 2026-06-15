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Prețul petrolului a scăzut imediat cu 5%, în timp ce bursele au explodat, după anunțul lui Trump privind încheierea conflictului cu Iranul

Sondă de petrol

Sondă de petrol

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 10:26

Oficialii americani și iranieni au anunțat încheierea unui acord preliminar pentru încetarea conflictului și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, provocând o scădere imediată a prețurilor petrolului la minimul ultimelor trei luni și un val de optimism pe bursele asiatice. Soarta programului nuclear iranian rămâne însă deschisă, urmând să fie negociată separat.

Acordul, calificat drept un „cadru” de ambele părți, reprezintă cel mai important pas diplomatic de la izbucnirea conflictului, în februarie, când SUA și Israel au lansat atacuri comune asupra Iranului. De atunci, războiul a ucis mii de oameni și a paralizat aprovizionarea globală cu energie.

Trump: „Nave ale lumii, porniți motoarele!”

Președintele american Donald Trump a anunțat că Strâmtoarea Ormuz se va redeschide vineri și a ordonat ridicarea blocadei americane asupra porturilor iraniene. „Nave ale lumii, porniți motoarele. Lăsați petrolul să curgă!”, a scris Trump pe Truth Social.

Câteva sute de nave sunt blocate în prezent în strâmtoare, iar altele așteaptă să intre. Agenția americană pentru Energie (EIA) estima, înainte de anunț, că revenirea la nivelul traficului de dinainte de conflict ar necesita „probabil câteva luni”.

Reacția piețelor financiare

Vestea a declanșat mișcări ample pe piețele financiare internaționale:

  • Prețul barilului de Brent (livrare august) a scăzut cu 4,4%, la 83,45 dolari, față de 70,5 dolari cât era înainte de izbucnirea războiului

  • WTI (referința americană) a pierdut 5,05%, ajungând la 80,62 dolari

  • Nikkei (Tokyo) a urcat cu 5,41%

  • Kospi (Seul) a crescut cu 5,65%

  • Bursele din Sydney (+1,28%) și Taipei (+2,63%) au consemnat și ele creșteri

Ce urmează

EIA prognozează că, odată cu reluarea treptată a traficului maritim, prețul petrolului ar putea scădea la o medie de 79 de dolari pe baril în 2027, cu 9 dolari mai mult decât nivelul de dinaintea conflictului, potrivit BFMTV. Programul nuclear iranian rămâne principalul punct nerezolvat, negocierile urmând să continue.

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