Șomajul crește în România, iar tinerii sunt cei mai afectați. Rata a ajuns la 27,4% în grupa 15-24 de ani

Rata șomajului în România a ajuns la 6,5% în primul trimestru al anului 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este una ușoară, de 0,2 puncte procentuale, față de ultimul trimestru al anului trecut.
Datele arată că șomajul a avut aceeași valoare atât în rândul bărbaților, cât și în rândul femeilor. Diferențe mari apar însă între mediul rural și cel urban, dar și în cazul tinerilor.
Șomajul a ajuns la 6,5% în primul trimestru din 2026
INS arată o creștere ușoară față de finalul anului trecut
Potrivit INS, rata șomajului a fost de 6,5% în primele trei luni ale anului 2026. Față de trimestrul al patrulea din 2025, creșterea este de 0,2 puncte procentuale.
În cazul bărbaților și femeilor, rata șomajului a fost aceeași, de 6,5%. Asta înseamnă că, la nivel general, nu au existat diferențe între cele două categorii.
Șomajul este mult mai mare în mediul rural
În sate, rata șomajului a fost de 10,3%
Cele mai mari diferențe apar între mediul rural și mediul urban. În mediul rural, rata șomajului a fost de 10,3%, în timp ce în orașe a fost de 3,5%.
Diferența dintre cele două medii este de 6,8 puncte procentuale. Datele arată astfel că oamenii din mediul rural se confruntă cu mai multe probleme atunci când vine vorba de găsirea unui loc de muncă.
Tinerii între 15 și 24 de ani sunt cei mai afectați de șomaj
Rata șomajului în rândul tinerilor a ajuns la 27,4%
Cea mai ridicată rată a șomajului a fost înregistrată în rândul tinerilor cu vârste între 15 și 24 de ani. În această categorie, rata șomajului a ajuns la 27,4%.
Asta înseamnă că mulți tineri întâmpină dificultăți la început de drum profesional. Pentru o parte dintre ei, lipsa experienței sau numărul redus de locuri de muncă potrivite poate îngreuna intrarea pe piața muncii.
Rata de ocupare a rămas la 62,6%
INS mai arată că rata de ocupare a populației cu vârste între 15 și 64 de ani a fost de 62,6% în primul trimestru din 2026. Valoarea este aceeași cu cea înregistrată în trimestrul al patrulea din 2025.
Rata de ocupare a fost mai mare la bărbați, unde a ajuns la 71,0%. În cazul femeilor, aceasta a fost de 53,9%.
Mai mulți oameni lucrează în orașe decât în mediul rural
Rata de ocupare a fost de 69,5% în urban și 55,3% în rural
Diferențe importante apar și la ocuparea forței de muncă în funcție de mediul de rezidență. În orașe, rata de ocupare a fost de 69,5%, în timp ce în mediul rural a fost de 55,3%.
În cazul tinerilor între 15 și 24 de ani, rata de ocupare a fost de 16,5%. Datele arată că această categorie rămâne una dintre cele mai vulnerabile pe piața muncii.