Șomajul crește în România, iar tinerii sunt cei mai afectați. Rata a ajuns la 27,4% în grupa 15-24 de ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 09:49

Rata șomajului în România a ajuns la 6,5% în primul trimestru al anului 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Creșterea este una ușoară, de 0,2 puncte procentuale, față de ultimul trimestru al anului trecut.

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