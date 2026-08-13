Alerte la pompă: Benzina și motorina s-au scumpit din nou! Cât costă un litru de carburant joi, 13 august

Val de scumpiri de la o zi la alta la benzinăriile din țară. În ultimele 24 de ore, tariful pentru un litru de benzină a crescut vertiginos cu aproximativ 20 de bani, în timp ce motorina s-a scumpit cu aproape 15 bani, punând o nouă presiune pe buzunarele șoferilor.
Carburanții continuă să pună o presiune uriașă pe buzunarele șoferilor din România, înregistrând majorări consistente de la o zi la alta. Dacă miercuri un litru de benzină standard costă 9,32 lei, joi dimineață prețul a urcat la 9,51 lei în majoritatea orașelor mari din țară. Nici conducătorii auto care se bazează pe motoare diesel nu au scăpat mai ieftin: motorina standard a ajuns la o medie de 10,67 lei pe litru, conform datelor centralizate de Peco Online. Pentru cei care folosesc GPL, tariful mediu se menține la nivelul de 4,6 lei pe litru.
Paradox: Inflația scade dar cresc prețurile la pompă
Aceste majorări zilnice vin pe fundalul unui număr deja record de scumpiri acumulate în ultima perioadă. Deși inflația generală a oferit o scurtă gură de aerisire în iulie 2026 — scăzând cu 2,2 puncte procentuale până la nivelul de 8,2% —, sectorul combustibililor a tras drastic prețurile în sus.
Motorina și benzina, în topul scumpirilor la mărfurile nealimentare
Analiza pe categorii de consum arată că serviciile au consemnat cele mai mari creșteri de preț (13,62%), urmate de mărfurile nealimentare (7,93%) și cele alimentare (5,03%). Însă adevăratul campion al scumpirilor din această vară rămâne sectorul energetic și al transporturilor: motorina a explodat cu peste 30,7%, iar benzina a urcat cu 23,15%.
În topul mărfurilor nealimentare care au înregistrat scumpiri masive se mai numără energia termică (10,70%), cărțile și publicațiile de presă (10,82%), detergenții (9,92%) și produsele din tutun (8,51%). Creșteri moderate au fost raportate la produsele de igienă și cosmetice (6,80%), medicamente (4,36%) și gaze naturale (0,97%), transformând totuși piața carburanților în principalul motor al scumpirilor din economie.