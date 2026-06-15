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Economie· 2 min citire

Datoria externă a României continuă să crească: peste 1 miliard în ianuarie-aprilie 2026. BNR anunță și o scădere a deficitului de cont curent

BNR

BNR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 13:58

Datoria totală externă a României a crescut cu peste un miliard de euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, ajungând la 229,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României (BNR).

Datoria externă pe termen lung a însumat 182,7 miliarde de euro la 30 aprilie 2026, în creștere cu 1,4% față de sfârșitul anului 2025, în timp ce datoria pe termen scurt a scăzut cu 2,8%, până la 46,7 miliarde de euro.

Datoria externă pe termen lung a crescut cu peste 1 miliard de euro

Un semnal pozitiv vine din evoluția ratei serviciului datoriei externe pe termen lung, care s-a redus la 14,9% în primele patru luni ale anului, față de 18,4% în întregul an 2025.

Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii a crescut ușor, la 6,2 luni, față de 6,0 luni la finele anului trecut, iar rezervele valutare ale BNR acopereau 105% din datoria externă pe termen scurt la valoare reziduală.

Deficitul s-a redus în ianuarie-aprilie 2026

BNR raportează și o îmbunătățire a contului curent al balanței de plăți: deficitul s-a redus la 7,9 miliarde de euro în ianuarie-aprilie 2026, față de 9,1 miliarde de euro în aceeași perioadă a anului trecut.

Această evoluție favorabilă a fost susținută de un deficit comercial mai mic cu 698 milioane de euro și de un excedent al balanței serviciilor mai mare cu 197 milioane de euro.

În schimb, investițiile directe ale nerezidenților în România au scăzut semnificativ, la 1,5 miliarde de euro, față de 2,23 miliarde de euro în perioada similară din 2025.

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