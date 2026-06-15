Advertising
Advertising
Economie· 2 min citire
Datoria externă a României continuă să crească: peste 1 miliard în ianuarie-aprilie 2026. BNR anunță și o scădere a deficitului de cont curent
BNR
Datoria totală externă a României a crescut cu peste un miliard de euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, ajungând la 229,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României (BNR).
Citește și
- 15:12Curs BNR, 15 iunie 2026: euro a crescut din nou după desemnarea ca premier a lui Adrian Veștea
- 11:49Prețul petrolului scade după acordul de principiu dintre Iran și Statele Unite
- 11:41BNR, avertisment dur: România, la un pas de criza din Grecia. Suprataxarea salariilor duce la demotivare
- 10:44ANAF: Averi nejustificate de 540 de milioane de lei descoperite în ultimul an
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News