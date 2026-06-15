Datoria externă a României continuă să crească: peste 1 miliard în ianuarie-aprilie 2026. BNR anunță și o scădere a deficitului de cont curent

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 13:58

Datoria totală externă a României a crescut cu peste un miliard de euro în perioada ianuarie-aprilie 2026, ajungând la 229,5 miliarde de euro, potrivit datelor publicate luni de Banca Națională a României (BNR).

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