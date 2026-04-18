Nouă bandă unică pentru autobuzele STB. Primăria Capitalei anunță noi restricții și facilități de trafic în București

Nouă bandă unică pentru autobuzele STB. Foto/Arhivă
Nouă bandă unică pentru autobuzele STB. Foto/Arhivă

Primăria Capitalei extinde rețeaua de benzi dedicate STB: De astăzi, autobuzele care circulă în nordul orașului beneficiază de 1,2 km de bandă prioritară. Măsura face parte din planul de fluidizare a transportului în comun și vizează reducerea decalajelor în orarul mijloacelor de transport pe cele mai aglomerate artere.

Nouă bandă unică între Arcul de Triumf și Piața Presei. Lista completă a celor 65 de culoare din București

Primăria Capitalei continuă strategia de prioritizare a transportului public pentru fluidizarea traficului. Începând de astăzi, autobuzele STB circulă pe o nouă bandă dedicată de 1,2 kilometri, situată pe axul central al Bulevardului Regele Mihai I. Această măsură vizează reducerea semnificativă a timpilor de așteptare pentru mii de călători care tranzitează zona de nord a orașului.

Liniile STB vizate și relocarea stațiilor

Noua bandă unică funcționează pe ambele sensuri de mers, între Arcul de Triumf și Piața Presei Libere. Aceasta este utilizată de șase linii importante: 100, 203, 205, 331, 331B și 335.

Pentru a eficientiza fluxul de pasageri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI a relocat trei stații cheie pe noul traseu:

  • Stația „Arcul de Triumf”: deservește liniile 203, 205, 331, 331B şi 335.

  • Stația „Muzeul Satului”: deservește liniile 203, 205, 331, 331B şi 335.

  • Stația „Piața Presei”: deservește liniile 100, 203, 205 şi 335. Tot aici, începând de astăzi, vor opri și autobuzele liniilor 331 și 331B.

Bilanțul benzilor unice în București: 58 km de culoare dedicate

Conform datelor furnizate de municipalitate, rețeaua de benzi dedicate a ajuns la un total de 58 de kilometri. Implementarea celor 65 de culoare speciale a dus la o creștere vizibilă a numărului de călători și la o predictibilitate mai mare a orarului mijloacelor de transport în comun.

Harta benzilor unice: Unde au autobuzele prioritate în București?

Iată cele mai importante artere unde au fost implementate culoare dedicate pentru transportul public:

Zona Centrală și de Nord:

  • Bd. Magheru și Bd. Nicolae Bălcescu: pe ambele sensuri.

  • Bd. Regina Elisabeta și Bd. Mihail Kogălniceanu: rețea extinsă pe ambele sensuri.

  • Calea Dorobanților: pe segmentele dintre Piața Lahovary, Bd. Dacia și Ștefan cel Mare.

  • Calea Floreasca și Bd. Aviatorilor: facilități pentru sensul spre Ștefan cel Mare, respectiv Piața Charles de Gaulle.

  • Bd. Dacia: între Calea Dorobanților și Calea Moșilor.

Artere majore de legătură:

  • Șoseaua Mihai Bravu: tronsonul dintre Calea Vitan și Șoseaua Colentina (ambele sensuri).

  • Șoseaua Ștefan cel Mare și Bd. Iancu de Hunedoara: prioritizare pe ambele sensuri.

  • Splaiul Independenței: între Piața Unirii și Calea Victoriei.

  • Bd. Unirii și Bd. Decebal: pe ambele sensuri, până la Piața Alba Iulia.

Cartierele Drumul Taberei, Militari și Crângași:

  • Bd. Iuliu Maniu: segmente dedicate spre Bd. Doina Cornea.

  • Bd. Drumul Taberei: tronsonul dintre str. Mihaela Ruxandra Marcu și nr. 34.

  • Șoseaua Virtuții și Calea Crângași: prioritate pe sensul spre Pasajul Grant.

  • Bd. Uverturii: pe sensul spre Șoseaua Virtuții.

Zona de Sud și alte conexiuni:

  • Șoseaua Olteniței: între strada Laloșu și Piața Sudului (ambele sensuri).

  • Calea Griviței: între Gara de Nord și Pasajul Basarab.

  • Bulevardul Aerogării: între Șoseaua Nicolae Caramfil și strada Neagoe Vodă.

Această rețea de 65 de culoare este monitorizată pentru a asigura respectarea regulilor de circulație, contribuind la transformarea transportului în comun în cea mai rapidă soluție de deplasare prin Capitală.