Nouă bandă unică între Arcul de Triumf și Piața Presei. Lista completă a celor 65 de culoare din București

Primăria Capitalei continuă strategia de prioritizare a transportului public pentru fluidizarea traficului. Începând de astăzi, autobuzele STB circulă pe o nouă bandă dedicată de 1,2 kilometri, situată pe axul central al Bulevardului Regele Mihai I. Această măsură vizează reducerea semnificativă a timpilor de așteptare pentru mii de călători care tranzitează zona de nord a orașului.

Liniile STB vizate și relocarea stațiilor

Noua bandă unică funcționează pe ambele sensuri de mers, între Arcul de Triumf și Piața Presei Libere. Aceasta este utilizată de șase linii importante: 100, 203, 205, 331, 331B și 335.

Pentru a eficientiza fluxul de pasageri, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI a relocat trei stații cheie pe noul traseu:

Stația „Arcul de Triumf”: deservește liniile 203, 205, 331, 331B şi 335.

Stația „Muzeul Satului”: deservește liniile 203, 205, 331, 331B şi 335.

Stația „Piața Presei”: deservește liniile 100, 203, 205 şi 335. Tot aici, începând de astăzi, vor opri și autobuzele liniilor 331 și 331B.

Bilanțul benzilor unice în București: 58 km de culoare dedicate

Conform datelor furnizate de municipalitate, rețeaua de benzi dedicate a ajuns la un total de 58 de kilometri. Implementarea celor 65 de culoare speciale a dus la o creștere vizibilă a numărului de călători și la o predictibilitate mai mare a orarului mijloacelor de transport în comun.

Harta benzilor unice: Unde au autobuzele prioritate în București?

Iată cele mai importante artere unde au fost implementate culoare dedicate pentru transportul public:

Zona Centrală și de Nord:

Bd. Magheru și Bd. Nicolae Bălcescu: pe ambele sensuri.

Bd. Regina Elisabeta și Bd. Mihail Kogălniceanu: rețea extinsă pe ambele sensuri.

Calea Dorobanților: pe segmentele dintre Piața Lahovary, Bd. Dacia și Ștefan cel Mare.

Calea Floreasca și Bd. Aviatorilor: facilități pentru sensul spre Ștefan cel Mare, respectiv Piața Charles de Gaulle.

Bd. Dacia: între Calea Dorobanților și Calea Moșilor.

Artere majore de legătură:

Șoseaua Mihai Bravu: tronsonul dintre Calea Vitan și Șoseaua Colentina (ambele sensuri).

Șoseaua Ștefan cel Mare și Bd. Iancu de Hunedoara: prioritizare pe ambele sensuri.

Splaiul Independenței: între Piața Unirii și Calea Victoriei.

Bd. Unirii și Bd. Decebal: pe ambele sensuri, până la Piața Alba Iulia.

Cartierele Drumul Taberei, Militari și Crângași:

Bd. Iuliu Maniu: segmente dedicate spre Bd. Doina Cornea.

Bd. Drumul Taberei: tronsonul dintre str. Mihaela Ruxandra Marcu și nr. 34.

Șoseaua Virtuții și Calea Crângași: prioritate pe sensul spre Pasajul Grant.

Bd. Uverturii: pe sensul spre Șoseaua Virtuții.

Zona de Sud și alte conexiuni:

Șoseaua Olteniței: între strada Laloșu și Piața Sudului (ambele sensuri).

Calea Griviței: între Gara de Nord și Pasajul Basarab.

Bulevardul Aerogării: între Șoseaua Nicolae Caramfil și strada Neagoe Vodă.

Această rețea de 65 de culoare este monitorizată pentru a asigura respectarea regulilor de circulație, contribuind la transformarea transportului în comun în cea mai rapidă soluție de deplasare prin Capitală.