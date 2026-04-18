UPDATE - Criza din Strâmtoarea Ormuz: Zeci de nave blocate de SUA, în timp ce Iranul amenință cu închiderea totală a rutei

Tensiunile ating cote critice în Golful Persic, unde forțele americane mențin un control strict asupra traficului maritim. Potrivit unei actualizări publicate de CENTCOM pe platforma X, de la instaurarea blocadei navale, nu mai puțin de 21 de nave s-au conformat ordinelor primite de la forțele SUA, făcând cale întoarsă spre porturile din Iran. Acest raport oficial subliniază eficacitatea restricțiilor impuse, în ciuda încercărilor Teheranului de a proiecta o imagine de normalitate în regiune.

Războiul declarațiilor între Teheran și Washington

Anunțul Comandamentului Central al SUA vine într-un moment de confuzie deliberată creată de autoritățile iraniene. Deși Iranul a declarat oficial redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru toate navele comerciale, discursul politic intern rămâne unul extrem de agresiv. Președintele parlamentului iranian a lansat un avertisment clar: această cale navigabilă strategică va fi din nou închisă complet dacă Statele Unite nu ridică imediat blocada navală care paralizează exporturile și importurile regiunii.

Prudență extremă pe rutele de transport maritim

În ciuda mesajelor de redeschidere venite dinspre Iran, marile companii de transport maritim nu par dispuse să își asume riscuri inutile. Prudența rămâne cuvântul de ordine în rândul armatorilor, care monitorizează cu atenție evoluția conflictului. Această reticență a fost vizibilă pe tot parcursul zilei de vineri, când doar un număr extrem de redus de nave au îndrăznit să tranziteze strâmtoarea. Blocajul parțial și amenințările cu represalii transformă Strâmtoarea Ormuz într-o zonă de tranzit de mare risc, afectând direct fluxurile comerciale globale și stabilitatea prețurilor la energie.