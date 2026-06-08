Fostul șef al IPJ Cluj, condamnat definitiv. Ce sentință au dat judecătorii în dosarul care a zguduit Poliția Română

Sursă: Realitatea.Net

Curtea de Apel Cluj a dictat prima sentință în dosarul penal care a zguduit structurile interne ale Poliției Române. Fostul inspector-șef, chestorul Mihai Rus, a fost condamnat luni, 8 iunie, la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce a încercat să evite suspendarea permisului auto cu ajutorul subalternilor săi, care au primit la rândul lor condamnări.

Răsunătorul dosar penal care a scos la iveală mecanismele de protecție și complicitate din interiorul Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj a primit o primă decizie din partea magistraților. Curtea de Apel Cluj a aplicat pedepse severe celor implicați, demonstrând că statutul și gradele superioare nu reprezintă un paravan în fața legii. Ancheta instrumentată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) a arătat cum o banală abatere în trafic a fost transformată, prin abuz și falsuri, într-o veritabilă schemă infracțională care a dus la prăbușirea profesională a întregii echipe de comandă a poliției clujene.

Muncă în folosul comunității pentru fostul inspector-șef

Mihai Rus, fostul inspector-șef al IPJ Cluj, a primit din partea judecătorilor o pedeapsă rezultantă de 3 ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere. Pe lângă această condamnare, instanța a stabilit un termen de încercare de 4 ani. Decizia instanței de fond vine la pachet și cu interdicția de a mai ocupa funcții publice, o lovitură definitivă adusă carierei fostului chestor.

Trecerea de la biroul de comandă la realitatea dură a sancțiunilor este marcată și de obligația impusă de magistrați de a presta 90 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. Încercarea sa de a fenta o sancțiune rutieră banală s-a transformat astfel într-un precedent juridic major, menit să descurajeze utilizarea funcției publice în scopuri personale.

Rețeaua complicităților și pedepsele primite de subalterni

Investigația DNA a scos în evidență un veritabil efect de domino, în care subordonații au ales să își riște libertatea și cariera pentru a-și proteja superiorul. Implicarea directă în mușamalizarea incidentului a atras condamnări penale pentru mai mulți oficiali cu funcții cheie. Comisarul-șef Mircea Rotar, cel care conducea Serviciul Rutier Cluj, a fost condamnat la 2 ani și 11 luni de închisoare cu suspendare, fiind considerat o verigă esențială în circuitul ilegalităților.

Nici agenții operativi care au gestionat direct incidentul din teren nu au scăpat de rigorile legii. Agentul principal Ioan-Raul Pașca a încasat o pedeapsă de 2 ani și 10 luni de închisoare cu suspendare, în timp ce colegul său, agentul principal Cătălin-Claudiu Mureșan, a fost condamnat la 1 an și 10 luni de închisoare, tot cu suspendare. Singurul care a beneficiat de o formă de clemență parțială a fost fostul adjunct al inspectoratului, comisarul-șef Ciprian Neag; acesta a primit 3 luni de închisoare pentru omisiunea sesizării, însă executarea pedepsei a fost amânată pe un termen de supraveghere de doi ani.

Strategia falsului demontată pas cu pas de DNA

Întreaga poveste a început în primăvara anului trecut, mai exact pe data de 29 aprilie 2024. În acea zi, mașina personală condusă de chestorul Mihai Rus a fost înregistrată de aparatul radar circulând cu o viteză de 110 km/h printr-o localitate, depășind cu mult limita legală de 50 km/h. În mod normal, o astfel de abatere ar fi atras suspendarea automată a permisului de conducere și o amendă contravențională.

În loc să se supună legii, sistemul intern al IPJ Cluj s-a mobilizat pentru a bloca aplicarea sancțiunii. Procurorii anticorupție au dovedit în instanță că polițiștii au ticluit o strategie bazată pe fals, încercând să declare în actele oficiale că la volanul mașinii s-ar fi aflat o cu totul altă persoană. Pentru a da timp modificării realității, redactarea documentelor a fost întârziată în mod deliberat.

Pe lângă pedepsele cu închisoarea, judecătorii au dispus anularea tuturor actelor oficiale care fuseseră falsificate și confiscarea telefoanelor mobile utilizate de inculpați pentru a coordona planul de salvare a șefului lor. De asemenea, instanța a impus publicarea deciziei într-un ziar de circulație națională, iar o copie a sentinței va ajunge pe masa Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) pentru operarea modificărilor de personal. Întrucât hotărârea a fost pronunțată de o instanță de fond, ea nu are caracter definitiv și poate fi atacată prin apel de oricare dintre părțile implicate în proces.