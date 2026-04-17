Salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov atrag atenţia că, în condiţiile în care în zona de munte sunt anunţate ploi torenţiale, în următoarele două zile, traseele montane pot deveni dificile şi periculoase în timp foarte scurt.

”Urmare a manifestărilor atmosferice, pot apărea dificultăţi în deplasare din cauza noroiului, iar la altitudine este posibilă umidificarea accentuată a stratului de zăpadă. Acest lucru poate favoriza apariţia unor scurgeri pe distanţe lungi, inclusiv în interiorul fondului forestier, pe viroage şi scocuri care continuă până în golul alpin. Recomandăm evitarea deplasărilor pe trasee expuse, pe văi înguste, în zone cu torenţi, scocuri sau traversări de viroage, precum şi în apropierea versanţilor abrupţi. De asemenea, turiştii sunt sfătuiţi să îşi adapteze traseul şi programul în funcţie de evoluţia vremii, să urmărească permanent prognozele şi să renunţe la ascensiuni dacă apar semne de furtună”, sunt recomandările transmise de reprezentanţii Salvamont Braşov.

Meteorologii au emis o avertizare care vizează şi zona montană a Braşovului şi care anunţă perioade de instabilitate atmosferică accentuată, averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi, izolat, grindină.

În zona montană înaltă, rafalele pot atinge 60–80 km/h, iar în timpul averselor vizibilitatea poate scădea rapid.