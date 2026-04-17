PSD se opune vânzării companiilor de stat profitabile

„În nota de informare sunt și fraze mincinoase din punctul meu de vedere, pentru că acolo se spune că în Comitetul de Reformă de Ținut...cu o zi înainte s-ar fi obținut o aprobare de principiu asupra acestei liste. Fals. Nu am discutat așa ceva.

De ce ai face lucrurile acestea astăzi? Cui folosește? Folosește românilor? Cu certitudine nu. De aceea întrebarea mea este ale cui interese le reprezintă doamna Gheorghiu venind cu o astfel de propunere pe care ulterior am văzut-o preluată și pe pagina de Facebook a premierului Bolojan.

A apărut CEC Bank. În primul rând că raportul este absolut greșit. Apare acolo că ar avea o valoare de piață de 5,4 miliarde. Absurd, numai capitalurile proprie ale cecului sunt astăzi de 5 miliarde plus un miliard aprobat de Comisia Europeană anul trecut.

N-are sens să privatizezi Salrom, unde statul român deține 51%, când această companie a depus două proiecte europene, pentru exploatarea grafitului care reprezintă o resursă imensă. N-are rost să faci lucrurile acestea acum, sub nicio formă și aș mai spune niciodată, ca să fie foarte clar.

Aceste companii produc profit, cresc la bursă, sunt campionii bursei românești, cele care sunt listate, iar dividendele de la aceste companii sunt luate în considerare în construcția bugetului de stat pe anul acesta.”, a declarat Radu Oprea, secretar general al Guvernului.

