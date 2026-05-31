Cristela Georgescu, mesaj emoționant după Slujba de Rusalii: „A te ruga înseamnă să ceri ajutor ca să faci binele”

Cristela Georgescu, soția liderului suveranist Călin Georgescu, a transmis duminică un mesaj adresat copiilor, părinților și credincioșilor, după participarea la Slujba de Rusalii oficiată la Biserica Sfânta Muceniță Varvara din Buftea, vorbind despre rugăciune, inocența copiilor și rolul mamelor în educație.

„Vă rog să veniți, copii, și din partea mea, pentru că mâine e ziua de 1 iunie, dar înainte de toate e Sfânta Treime. Mă rog la Dumnezeu, la Maica Domnului și la toți sfinții să ocrotească sufletele lor curate”, a declarat Cristela Georgescu.

Ea a vorbit despre rolul părinților în formarea copiilor și despre nevoia ca aceștia să fie înconjurați de bine.

„Nu părinților să ne dea minte luminată. Copiii noștri să vadă doar binele și să întâlnească oameni buni, așa încât sufletele lor nevinovate să nu se piardă”, a spus aceasta.

Cristela Georgescu a subliniat, totodată, și importanța participării la slujbe și a rugăciunii: „Adevărata bucurie, ați spus că oamenii au venit pentru noi. Mulțumim pentru dragoste. Eu nădăjduiesc că ați venit pentru Dumnezeu, iar adevărata bucurie să nu uitați. Îmi doresc foarte mult să facă tot posibilul ca la fiecare Sfântă Liturghie să participe, pentru că adevărata bucurie aceasta este: să primiți Sfântul Duh la Sfânta Liturghie.”

În mesajul său, ea a făcut referire și la contextul actual, în care rugăciunea este uneori ironizată.

„Și mai ales în aceste zile când numele de creștin și rugăciunea sunt batjocorite, eu le transmit cu toată inima tuturor, dar mai cu seamă mamelor, care sunt primii duhovnici și educatori ai copiilor, să nu fie complexate, să nu se simtă depășite de acest obicei de a ne ruga, pentru că acolo este puterea. A te ruga nu înseamnă să nu faci nimic, înseamnă să ceri ajutor ca să faci ceea ce trebuie să faci, adică binele”, a arătat soția lui Călin Georgescu .

Cristela Georgescu și-a încheiat mesajul cu o urare adresată tuturor credincioșilor: „Le doresc tuturor să primească de la Dumnezeu sănătate, minte luminată, inimă deschisă, nădejde tare, ca să accepte să facă voia Lui în viața noastră. Mulțumesc!”