Accident grav în Bistrița-Năsăud. O mașină a intrat cu toată viteza într-un stâlp de electricitate -FOTO

Un accident rutier grav a avut loc, duminică după-amiază, în localitatea Beclean, județul Bistrița-Năsăud. O mașină a intrat cu toată viteza într-un stâlp de electricitate pe care l-a rupt.

Din primele informații, la volanul mașinii se afla o femeie în vârstă de 66 de ani, care, nu se știe din ce motive, a pierdut controlul volanului și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate situat pe marginea drumului.

La fața locului au intervenit pompierii militari, cu o autospecială de stingere, și un echipaj de prim ajutor SMURD.

Potrivit autorităților, victima nu are mărci traumatice vizibile, dar va fi transportată la spital pentru investigații medicale suplimentare.

În momentul publicării acestei știri, la locul incidentului intervine și un echipaj al furnizorului de electricitate.