Ilie Bolojan pozează în victimă după demitere: „Am vrut să facem ordine în buget”-VIDEO

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, se victimizează după ce a fost demis și spune că principala „vină” a sa și a cabinetului său este că a încercat să facă ordine în buget. Potrivit lui, Executivul a fost sancționat pentru că a vrut să „corecteze nedreptățile”.

”Am încercat să facem ordine în buget, stabilind reguli, având grijă de banul public, pentru că era singura șansă să facem asta. Și nu era, deci, vorba de o decizie mai bună sau mai proastă, era pur și simplu asumarea unor decizii dificile pe care, indiferent cine era, trebuia să ni le asumăm”, a declarat Ilie Bolojan, la Muzeul Naţional Brătianu cu ocazia împlinirii a 151 de ani de la înfiinţarea PNL.

Președintele PNL a subliniat că ”dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat, și-n mare parte am reușit, să limităm risipa, să corectăm nedreptățile, dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis.”