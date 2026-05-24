Bolojan îl felicită pe Mungiu pentru premiul de la Cannes: „Reușită care vorbește despre talent și muncă”

Premierul interimar, Ilie Bolojan, l-a felicitat duminică pe regizorul Cristian Mungiu pentru premiul obținut la Festivalul Internațional de Film de la Cannes, transmițând un mesaj în care elogiază contribuția cineastului la promovarea imaginii României pe scena internațională.

„Este o reușită care vorbește despre talent, muncă și despre felul în care cultura română poate ajunge în marile spații internaționale.”, a scris Bolojan.

Premierul și-a exprimat bucuria față de recunoașterea internațională de care se bucură Mungiu și i-a mulțumit regizorului pentru „imaginea pe care o duce mai departe despre România”.

Cristian Mungiu este unul dintre cei mai premiați cineaști români, cunoscut pe plan internațional în special după Palme d'Or-ul obținut la Cannes în 2007 pentru filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”.