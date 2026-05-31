Noi detalii în cazul tinerei de 24 de ani ucise în fața copilului, la Bacău: informații cutremurătoare
Poliție/ Inquam Photos/ Alex Nicodim
Noi detalii ies la iveală în cazul femeii de doar 24 de ani care a fost ucisă de concubinul ei sub privirile disperate ale copilului lor de doar 5 ani. Micuțul terifiat i-a dat apă mamei, în speranța că așa o va salva. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii.
Individul de 28 de ani şi-a atacat mortal iubita, fără să-i mai pese că băieţelul lor de cinci ani, martor la scenele sângeroase.
Totul s-ar fi întâmplat pe fondul geloziei. Bărbatul suspecta că iubita sa îl înșală și orbit de furie a recurs la gestul extrem.
Potrivit anchetatorilor, între cei doi au mai fost conflicte violente, iar femeia a sunat de mai multe ori la 112, însă de fiecare dată a refuzat să ceară ordin de protecție.
Rudele tinerei spun că tragedia putea fi evitată. Doar că Florentina nu a vrut niciodată să depună plângere împotriva celui care i-a devenit călău. Bărbatul a fost reținut pentru omor și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
