Mamă ucisă de partener în fața copilului de 5 ani: scene șocante

Caz șocant la Bacău. O femeie de 24 de ani a fost ucisă de concubinul ei sub privirile disperate ale copilului lor de doar 5 ani. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!

Totul s-ar fi întâmplat pe fondul geloziei. Bărbatul suspecta că iubita sa îl înșală și orbit de furie a recurs la gestul extrem. Potrivit anchetatorilor, între cei doi au mai fost conflicte violente, iar femeia a sunat de mai multe ori la 112, însă de fiecare dată a refuzat să ceară ordin de protecție. O singură dată a depus plângere la poliție, pe care și-a retras-o după câteva zile.

Bărbatul a fost reținut pentru omor și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.