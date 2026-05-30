Mamă ucisă de partener în fața copilului de 5 ani: scene șocante
Crimă
Caz șocant la Bacău. O femeie de 24 de ani a fost ucisă de concubinul ei sub privirile disperate ale copilului lor de doar 5 ani. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional care pot afecta în special minorii!
Totul s-ar fi întâmplat pe fondul geloziei. Bărbatul suspecta că iubita sa îl înșală și orbit de furie a recurs la gestul extrem. Potrivit anchetatorilor, între cei doi au mai fost conflicte violente, iar femeia a sunat de mai multe ori la 112, însă de fiecare dată a refuzat să ceară ordin de protecție. O singură dată a depus plângere la poliție, pe care și-a retras-o după câteva zile.
Bărbatul a fost reținut pentru omor și urmează să fie prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă.
Citește și:
- 10:38 - Tensiuni după perchezițiile de la Primăria Socond: acuzații de „spectacol” din partea unui deputat PNL
- 10:09 - George Simion și omul lui Trump, împreună la Cluj. Anunțul momentului
- 09:52 - Atacuri în lanț în Rusia: depozite de petrol în flăcări la Taganrog și Feodosia
- 09:34 - Adăposturile de protecție civilă din București, în mare parte nefuncționale: cum arată datele din teren
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News