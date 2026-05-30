Turist olandez, salvat din Bucegi: operațiunea a durat peste șapte ore

Un turist olandez care a căzut circa 150 de metri din Brâna Mare a Caraimanului a fost salvat după o intervenție de peste șapte ore a echipelor Salvamont Prahova. Turistul a fost preluat cu multiple traumatisme şi predat în viaţă echipajelor medicale

Salvamont Prahova a intervenit pentru salvarea unui turist olandez, căzut din Brâna Mare a Caraimanului, acesta fiind al doilea caz în aceeaşi zonă în mai puţin de o săptămână.

"Reamintim că toate traseele turistice montane de mare altitudine din Bucegi sunt încă închise, din cauza faptului că perşistă zăpada pe anumite porţiuni", au transmis salvamontiştii.

Aceştia au încercat să ajungă la victimă prin troliere, dar, din cauza rafalelor de vânt, salvatorul montan nu a putut fi troliat din elicopter la victimă. Salvatorii montani au ajuns pe jos la pacient.

Acesta prezintă multiple traumatisme, printre care şi o fractură de tibie si peroneu. Pacientul a fost transportat până la Piatra Arsă, de unde a fost preluat de către o ambulanţă SAJ.

"După o muncă de mai bine de 7 ore, turistul olandez căzut aprox. 150 m din Brâna Mare a Caraimanului, a fost predat la ambulanţa cu multiple traumatisme, dar în viaţă", au transmis salvatorii montani.



