Ana Maria Păcuraru, față în față cu renumitul jurnalist chinez Yingshi Gao. Analiza momentului după vizita lui Trump: „Proiectele mari necesită ani de zile”

Continuă seria interviurilor incendiare la Realitatea PLUS. Ana Maria Păcuraru, singurul jurnalist român care se află în aceste zile la Beijing, după vizitele istorice ale lui Donald Trump și Vladimir Putin, a stat de vorbă cu Yingshi Gao, un renumit jurnalist în cadrul China Global Television Network și una dintre cele mai perspicace voci ale Generației Z.

Ana Maria Păcuraru: Privind la Putin, care a părăsit Beijingul fără puterea Siberiei de a încheia un acord privind conducta de energie de care Moscova are nevoie disperată după ce a pierdut piața europeană, analiștii numesc acest lucru un eșec uriaș pentru Rusia. Din interior, China menține în mod deliberat Rusia dependentă economic fără a se angaja vreodată pe deplin?

Yingshi Gao: Nu, nu cred că este în interesul Beijingului să lase pe alții să depindă complet de China, mai ales în cazul Rusiei, care este o mare putere. Așadar, în acest moment, conform comunicatului oficial, cred că încă negociem această chestiune. Dar nu cred că este necesar să numim asta un eșec, pentru că, la urma urmei, încă negociem. Un astfel de mega-proiect uriaș necesită cu adevărat timp. Adică, pentru China, când încearcă să construiască, să aducă gazul în China, mă gândesc la anii 1990, la progres. Adică, cercetarea, studiile de teren și alte lucruri de genul ăsta, durează cu adevărat ani de zile. Cred că este absolut necesar ca astfel de mega-proiecte să înceapă. Și cred că, cu cât suntem mai pregătiți, cu atât va fi mai ușor de inițiat. Asta este înțelegerea mea.