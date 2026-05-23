Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR: „Explozia prețurilor la îngrășăminte și închiderea Azomureș sunt rezultatul politicilor iresponsabile ale guvernelor ultimilor ani”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, atrage atenția că explozia prețurilor la îngrășăminte și închiderea Azomureș sunt rezultatul politicilor iresponsabile ale guvernelor ultimilor ani, care au blocat prelucrarea gazului românesc și au transformat România într-o țară dependentă de importuri scumpe, deși țara noastră este cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană.

„Rodul politicilor făcute pentru like-uri pe rețelele sociale este distrugerea economiei. O clasă politică atentă doar la audiența cosmetizată a strălucit în ignorarea problemelor mari, structurale. Politicienii se felicită între ei pentru populisme de doi bani și îngroapă economia reală.

De trei ani vorbesc singur despre consecințele închiderii Azomureș și nimeni nu ascultă. Iată unde s-a ajuns:

Îngrășămintele chimice s-au scumpit în România cu 17%, în trimestrul IV 2025 față de trimestrul IV 2024. Dublu față de media europeană. Asta deși 70% din prețul îngrășămintelor este reprezentat de prețul gazului folosit, iar România este cel mai mare producător de gaze din UE!

Numai că gazul românesc nu alimentează niciun combinat chimic. Toate s-au închis. Ultimul fiind chiar Azomureș, acolo unde se produceau jumătate din îngrășămintele necesare țării.

Astăzi importăm integral îngrășămintele folosite, din Rusia, Azerbaidjan și Austria, de la firma Borouge, deținută de compania națională de țiței din Abu Dhabi, ADNOC, și de OMV, compania austriacă care exploatează 40% din gazele de la noi.

Ei bine, îngrășămintele reprezintă 25% din costurile din agricultură. Poate așa vom înțelege de ce decizia politică catastrofală de a ține Azomureș închis, din cauza prețului gazului extras la câteva zeci de kilometri distanță, a produs un deficit comercial de 6 miliarde de lei la produse alimentare!

Continuarea acestui stil populist și habarnist de a face politică ne-a adus aici: să nu putem prelucra resursele naturale și să fim nevoiți să importăm produse de bază tocmai din locuri din care nu ar fi trebuit să importăm.

Și dacă vi se pare mare creșterea de preț la îngrășăminte din trimestrul IV 2025, stați să vedeți ce va veni după războiul din Iran”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.