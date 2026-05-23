Schimb dur de replici în direct la Realitatea PLUS. Viorel Micula neagă acuzațiile lui Daniel Zamfir -VIDEO

Sursă: Realitatea PLUS

Schimb dur de replici între Viorel Micula și Daniel Zamfir, în direct la Realitatea PLUS. Totul după ce liderul senatorilor PSD a declarat că frații Micula și Ludovic Orban au împărțit pe un șervețel bani din fondul de rezervă al Guvernului. Miliardarul susține că statul trebuie să le plătească despăgubirile uriașe, astfel penalitățile vor crește.

Viorel Micula: Domnul Zamfir, pardon! Nu eu am spus asta. Un alt domn Micula, vă rog frumos! Nu băgați copilul meu în... măgăriile dumneavoastră!

Daniel Zamfir: Păi nu-i nicio măgărie. Nu... Nu copilul dumneavoastră își spală jantele de la mașină cu șampanie Dom Pérignon? Că l-am văzut la televizor. Nu?

Viorel Micula: Ba da, noi am auzit de dumneavoastră că ați făcut o grămadă de potlogării cu o grămadă de bani, cu zeci de miliarde, împreună cu colegii dumneavoastră. Nu cu o șampanie pe care a folosit-o nu știu cine. Vă rog frumos să aveți bun simț!

Daniel Zamfir: De ce v-ați lichidat, totuși, toate activele din România? De ce nu mai aveți nimic aici în România, dumneavoastră fiind cetățean suedez? De ce v-ați lichidat totul în România? Aveați cumva să plătiți ceva la statul român și ați lichidat totul ca să nu mai...?

Viorel Micula: Probabil... probabil că unii ca dumneavoastră le-au furat. Noi nu am lichidat așa ceva. Este o mare dezinformare. Dumneavoastră n-aveți... n-ați făcut nimic pentru România, în afară de a lua bani ai românilor. Acuzați niște prostii. Nu s-a întâmplat așa ceva. Au fost niște greutăți datorită unor politicieni ca și dumneavoastră și... este o mare rușine că dumneavoastră faceți altfel... astfel de manipulări.

Daniel Zamfir: Am înțeles.