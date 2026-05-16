Scenariu de criză pe dreapta: Cum condiționează Ilie Bolojan viitorul Guvern de eliminarea totală a PSD

Premierul interimar Ilie Bolojan anunță divorțul total dintre PNL și PSD, trasând o linie roșie de neclintit pentru viitoarea configurație politică. Liderul liberal a lăsat să se înțeleagă că partidul pe care îl conduce preferă să treacă direct în băncile opoziției decât să mai împartă puterea cu social-democrații într-un viitor Cabinet.

Scena politică de la București este zguduită de o decizie radicală anunțată chiar din inima Banatului. Aflat sâmbătă, 16 mai 2026, la Timișoara pentru o ședință crucială cu conducerea filialei județene a PNL, premierul interimar și președintele liberalilor, Ilie Bolojan, a decretat sfârșitul definitiv al oricărei colaborări cu social-democrații.

Liderul PNL a lansat un atac fără precedent la adresa partenerilor de până mai ieri, trasând o linie roșie simbolică: dacă PSD va face parte din viitorul Executiv, liberalii vor refuza puterea și vor trece direct în opoziție.

Cele patru motive ale divorțului

În fața liberalilor timișoreni, Ilie Bolojan a făcut un bilanț dur al ultimelor zece luni de coabitare guvernamentală, explicând succint de ce o nouă alianță cu stânga este complet exclusă din punct de vedere strategic și moral.

„Am prezentat strategia PNL pentru perioada următoare, explicând că datorită experienței pe care am avut-o în aceste 10 luni de guvernare, datorită fugii de răspundere pe care Partidul Social Democrat a făcut-o, datorită minciunilor pe care le-a propagat în toată această perioadă, datorită blocajilor vizavi de reformele pe care România trebuie să le pună în practică, Partidul Național Liberal nu va mai face o coaliție în perioada următoare cu Partidul Social Democrat. De asemenea, în condițiile în care acest partid va fi în guvernare, PNL va fi în opoziție”, a tranșat ferm Ilie Bolojan.

Planul pe termen scurt: O formulă de guvernare fără PSD în care liberalii își asumă mandatul

Deși respinge total parteneriatul cu PSD, Ilie Bolojan a ținut să sublinieze că PNL nu va lăsa țara în haos și este gata să își asume responsabilitatea gestionării crizelor actuale, dar numai alături de forțe politice compatibile.

Obiectivul imediat al formațiunii este găsirea unei formule guvernamentale de dreapta care să asigure stabilitatea economică și administrativă a țării, demonstrând că PNL nu fuge de greutăți în momentele de cumpănă, așa cum acuză că a făcut-o competitorul său politic.

Proiectul „România 2028”: O țară fără privilegii și fără sinecuri

Privind spre viitor, președintele PNL a creionat o strategie pe termen mediu, ce vizează alegerile din 2028. Bolojan își dorește ca partidul să devină stâlpul unei alternative reale pentru electoratul dornic de modernizare și corectitudine, oferind ca model de succes chiar comunitățile dezvoltate din vestul țării.

În viziunea sa, România viitorului trebuie să fie:

O țară în care regulile și legile sunt aplicate la fel pentru absolut toți cetățenii.

Un stat reformat, curățat complet de privilegii de clan și de sinecuri politice.

O administrație bazată pe o puternică autonomie locală și pe respectarea comunităților.

Întâlniri strategice în Banat: De la alianța anti-PSD cu Dominic Fritz, la discursul de la UVT

Ziua de sâmbătă a fost una extrem de intensă pentru premierul interimar în Capitala Banatului. Pe lângă discuțiile interne din partid, Ilie Bolojan s-a întâlnit de urgență și cu primarul Timișoarei, liderul USR Dominic Fritz. Cei doi au bătut palma pentru o strategie comună de blocare a PSD la viitoarele consultări de la Palatul Cotroceni, stabilind totodată ca PNL și USR să depună un pachet comun de legi în Parlament chiar de săptămâna viitoare.

Agenda extinsă a premierului a inclus și o componentă academică. Ilie Bolojan s-a deplasat la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), unde le-a vorbit tinerilor absolvenți despre importanța pasiunii în carieră și în viața publică.

În finalul declarațiilor sale, liderul PNL a transmis un mesaj clar și către interiorul propriei formațiuni, promițând o curățenie de primăvară în structurile de partid: „Îmi voi dedica energia în perioada următoare pentru a reforma partidul nostru, pentru a duce oameni noi și pentru a folosi experiența colegilor care au dovedit performanță în toți acești ani” .